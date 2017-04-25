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Александр Самедов: о ничьей с ЦСКА никто в "Спартаке" не думает, хотим победить

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что собирается посмотреть завтрашнее дерби между своим бывшим клубом "Локомотивом" и ЦСКА.

"Локомотив" — ЦСКА обязательно буду смотреть. Болеть, конечно, буду за "Локо".

О дерби с ЦСКА пока не думал, все мысли были только об "Урале". Теперь его победили, впереди ЦСКА. Будем следующие четыре дня готовиться и разбирать соперника. Это дерби, потому о ничьей никто не думает, выйдем с боевым настроем. Шансы в таких матчах всегда 50 на 50, но мы хотим обязательно победить", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".
Теги: Самедов Спартак ЦСКА
Вчера, 23:35
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