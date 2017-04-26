Роман Павлюченко: в нашем чемпионате Промес до уровня "Барсы" не дорастет

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко считает, что полузащитник "Спартака" Квинси Промес. играя в чемпионате России, не дорастёт до уровня "Барселоны".- При всем уважении, вряд ли. Может быть, только если сначала уедет в другую испанскую команду или, например, Англию. В тот же "Ливерпуль"! Вот тогда он станет на две головы сильнее. Но в нашем чемпионате Квинси до уровня «Барсы» не дорастет. Российский чемпионат совсем другой. Поэтому — только в Европе.