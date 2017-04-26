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Рохус Шох: хорошо, что Павлюченко дисквалифицировали не на пять матчей
Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох считает, что нападающий екатеринбуржцев Роман Павлюченко должен был более сдержано отреагировать на удаление Эрика Бикфалви в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).
"Наверное, согласно регламенту, решение справедливое. Хорошо, что ему дали не пять игр. Знаю Романа с малых лет, и он всецело предан футболу. Думаю, ситуация была непростая и спровоцировала его. В тот момент ему она виделась несправедливой. Не думаю, что с его стороны был умысел. Эмоции перехлестнули. Уверен, что Павлюченко не мог умышленно допустить физического воздействия. Я понимаю его как футболиста, он всегда переживает душой за свой коллектив. Хотя это его не оправдывает, он - опытный игрок и должен был сдержаться. После матча с "Зенитом" мы общались с Ромой, и он все понимает", - цитирует Шоха "Спорт-Экспресс".
"Наверное, согласно регламенту, решение справедливое. Хорошо, что ему дали не пять игр. Знаю Романа с малых лет, и он всецело предан футболу. Думаю, ситуация была непростая и спровоцировала его. В тот момент ему она виделась несправедливой. Не думаю, что с его стороны был умысел. Эмоции перехлестнули. Уверен, что Павлюченко не мог умышленно допустить физического воздействия. Я понимаю его как футболиста, он всегда переживает душой за свой коллектив. Хотя это его не оправдывает, он - опытный игрок и должен был сдержаться. После матча с "Зенитом" мы общались с Ромой, и он все понимает", - цитирует Шоха "Спорт-Экспресс".
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