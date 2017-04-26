Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Леонов: фанатам ЦСКА выгодно получить паспорт болельщика перед игрой с "Рубином"

Фанатам ЦСКА, которые захотят посетить матч 29-го тура чемпионата России с "Рубином" в Казани, придется, возможно, получить также паспорт болельщика, но он будет им полезен, сказал министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

"Мы находимся в диалоге с ЦСКА. 30 апреля мы встретимся с руководством клуба и ответственными за работу с болельщиками. Мы максимально их (фанатов) администрируем. Все остальные болельщики работают по уже объявленной схеме. Мы хотим идеализировать ситуацию, чтобы болельщики ЦСКА тоже прошли эту процедуру получения паспорта болельщика до матча. Это очень удобно. Он не привязан к месту выдачи, и по нему можно пройти на матчи в Москве на Кубок конфедераций", - сказал Леонов "Р-Спорт".
Сегодня, 17:07
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 17:30) #
  • 0
  •  (0)
online

30 апреля им не до вас будет
Регистрация: 19.10.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.