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Сергей Шнуров: "Спартак" не чемпион, вот Фредди Меркьюри - чемпион

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и поклонник "Зенита" поделился мнением о том, что московский "Спартак" может стать чемпионов России в сезона-2016/17.

"Спартак" не чемпион. Чемпион — Фредди Меркьюри, ведь он же спел "Мы — чемпионы". Если на мой концерт придут фанаты «Спартака» и попробуют переставить слова из песни чтобы получилось "В Питере — ныть", то у них ничего не получится. У нас много звука и это просто будет тяжело. Всё равно, что плевать против ветра. Кстати, видео баннер спартаковцев "В Питере ныть", - цитирует Шнурова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак
Сегодня, 17:09
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10
(4)
№10 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 17:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А ты опсос питерский!
Регистрация: 16.07.2011
№9 Написал: olegan кениг (Сегодня, 17:33) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Q400
был заднеприводным, как раб-гладиатор

Он тебя драл что ли,раз ты так утверждаешь?
Регистрация: 19.03.2011
№8 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 17:30) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очередной аутист , который решил петь песенки про говно и выехать на хайпе, т.к. россия форсит говно типо "тает лед" "скр скр скр" и другой параши , спасибо за мнение, гниль


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№7 Написал: Q400 (Сегодня, 17:28) #
  • -7
  •  (9)

Я уверен, что если бы Фредди был бы жив, то он бы непременно болел за "Спартак"... почему? А потому, что Меркьюри был заднеприводным, как раб-гладиатор, в честь которого братья Старостины обозвали своё детище...
Регистрация: 23.12.2015
№6 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 17:22) #
  • +5
  •  (9)

Шнур не певец. Вот Фредди Меркьюри был Певец.....


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№5 Написал: Wolfenstein (Сегодня, 17:19) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
пошел на йух сизый
Регистрация: 25.04.2017
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 17:16) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скоро и Спартак будет чемпионом
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:15) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Скучное вью


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: olegan
Что то Шнур сам на себя не похож,зараза чтоль какая по питеру гуляет?
Газовая гангрена.


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: olegan кениг (Сегодня, 17:13) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что то Шнур сам на себя не похож,зараза чтоль какая по питеру гуляет?
Регистрация: 19.03.2011
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