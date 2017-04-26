Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
13:59
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
12:21
Губернатор - о строительстве "Крестовского": компетентные органы во всем разберутся, а мы им поможем (27)
Губернатор - о строительстве "Крестовского": компетентные органы во всем разберутся, а мы им поможем (27)
Вчера 23:42
Валерий Рейнгольд: верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг в дерби (19)
Валерий Рейнгольд: верю, что "Спартак" станет чемпионом, но осталось сделать один шаг в дерби (19)
Сергей Шнуров: "Спартак" не чемпион, вот Фредди Меркьюри - чемпион
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и поклонник "Зенита" поделился мнением о том, что московский "Спартак" может стать чемпионов России в сезона-2016/17.
"Спартак" не чемпион. Чемпион — Фредди Меркьюри, ведь он же спел "Мы — чемпионы". Если на мой концерт придут фанаты «Спартака» и попробуют переставить слова из песни чтобы получилось "В Питере — ныть", то у них ничего не получится. У нас много звука и это просто будет тяжело. Всё равно, что плевать против ветра. Кстати, видео баннер спартаковцев "В Питере ныть", - цитирует Шнурова "Чемпионат.сом".
"Спартак" не чемпион. Чемпион — Фредди Меркьюри, ведь он же спел "Мы — чемпионы". Если на мой концерт придут фанаты «Спартака» и попробуют переставить слова из песни чтобы получилось "В Питере — ныть", то у них ничего не получится. У нас много звука и это просто будет тяжело. Всё равно, что плевать против ветра. Кстати, видео баннер спартаковцев "В Питере ныть", - цитирует Шнурова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.