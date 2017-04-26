На матче "Арсенал" - "Крылья Советов" ожидается около 10 тысяч болельщиков

Сегодня в Туле на стадионе "Арсенал" состоялось предматчевое совещание, на котором представители клубов показали форму, в которой команды вечером выйдут на поле.Самарцы сыграют в гостевой форме белого цвета (голкипер выйдет в зеленом свитере), а хозяева поля выйдут в форме черного цвета (вратарь "Арсенала" сыграет в желтом свитере). Организаторы ждут на игре до 10 000 болельщиков. Из них до 50 будет поддерживать "Крылья Советов".