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Геннадий Орлов: потеря Витселя оказалась невосполнимой

Телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов считает, что питерский клуб так и не смог равноценную замену бельгийцу Акселю Витселю.

"Зенит" играет неважно. Почему? Поверхностно судить об этом нельзя, необходим глубокий анализ. Со стороны видно, как разбалансированы действия футболистов. В чем причина? В центре поля потеря Витселя оказалась невосполнимой – Мирча Луческу так и не нашел способа выстроить полузащиту. После зимы у нас нет средней линии! Центральные полузащитники играют с ошибками, мало созидают, много позволяют сопернику. Словом, весенний "Зенит" совсем не похож на себя самого осеннего образца", - цитирует Орлова Bobsoccer.
Теги: Орлов Витсель Зенит
Сегодня, 17:24
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№6 Написал: debil (Сегодня, 17:44) #
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online

Точно румына убирать просто старый хотя и я не далеко ушел предлагаю МОСТОВОГО В ТАНДЕМЕ С КАРПИНЫМ ЛЕТ НА 5 В ПИТЕР
Регистрация: 30.06.2016
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:38) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
а Халка?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: debil (Сегодня, 17:34) #
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  •  (2)
online

Не знаю витсель мне всегда казался тормозом атаки не видел
лел быстрых выходов через него а так повозитсяв центре
Регистрация: 30.06.2016
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:33) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
хоть ктото это понимает.
вспомните слова боаша в прошлом году.
уедет Халк Витсель Гарай и звезд в России не останется. да и уровень упадет. собственно всё как он сказал


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 17:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
А как же "великие кудесники мяча" Дзюба и Кокорин. Ты же Геннадий их пиарил: "Деревянного" и "Нулевого".
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Геннадий Орлов: потеря Витселя оказалась невосполнимой
Ты бы ещё потерялся так ,чтобы не нашёл никто.


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
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