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Геннадий Орлов: потеря Витселя оказалась невосполнимой
Телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов считает, что питерский клуб так и не смог равноценную замену бельгийцу Акселю Витселю.
"Зенит" играет неважно. Почему? Поверхностно судить об этом нельзя, необходим глубокий анализ. Со стороны видно, как разбалансированы действия футболистов. В чем причина? В центре поля потеря Витселя оказалась невосполнимой – Мирча Луческу так и не нашел способа выстроить полузащиту. После зимы у нас нет средней линии! Центральные полузащитники играют с ошибками, мало созидают, много позволяют сопернику. Словом, весенний "Зенит" совсем не похож на себя самого осеннего образца", - цитирует Орлова Bobsoccer.
"Зенит" играет неважно. Почему? Поверхностно судить об этом нельзя, необходим глубокий анализ. Со стороны видно, как разбалансированы действия футболистов. В чем причина? В центре поля потеря Витселя оказалась невосполнимой – Мирча Луческу так и не нашел способа выстроить полузащиту. После зимы у нас нет средней линии! Центральные полузащитники играют с ошибками, мало созидают, много позволяют сопернику. Словом, весенний "Зенит" совсем не похож на себя самого осеннего образца", - цитирует Орлова Bobsoccer.
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