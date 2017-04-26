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Виктор Гончаренко: сегодня тот случай, когда понравилась и игра, и результат

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире "Матч ТВ" прокомментировал домашнюю победу над "Локомотивом" в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги.

"Сегодня тот случай, когда понравилась и игра, и результат. Ложкой дегтя в бочке мёда стала травма Дзагоева. О подробностях его повреждения станет известно завтра. С уходом Дзагоева мы понесли потерю не в структуре игры, а в качестве игры в атаке. Сегодня мы качественно оборонялись и провели много атак", — сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Локомотив
Сегодня, 21:51
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№1 Написал: junga Сочи (Сегодня, 21:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну так все залетало и все тащилось, шо ж не нравиться то)


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
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