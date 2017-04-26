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Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
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Мирча Луческу: в эпизоде с пенальти судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я (15)
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Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
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Виктор Гончаренко: сегодня тот случай, когда понравилась и игра, и результат
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире "Матч ТВ" прокомментировал домашнюю победу над "Локомотивом" в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги.
"Сегодня тот случай, когда понравилась и игра, и результат. Ложкой дегтя в бочке мёда стала травма Дзагоева. О подробностях его повреждения станет известно завтра. С уходом Дзагоева мы понесли потерю не в структуре игры, а в качестве игры в атаке. Сегодня мы качественно оборонялись и провели много атак", — сказал Гончаренко.
"Сегодня тот случай, когда понравилась и игра, и результат. Ложкой дегтя в бочке мёда стала травма Дзагоева. О подробностях его повреждения станет известно завтра. С уходом Дзагоева мы понесли потерю не в структуре игры, а в качестве игры в атаке. Сегодня мы качественно оборонялись и провели много атак", — сказал Гончаренко.
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