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На матч "Крылья Советов" - "Оренбург" можно попасть за 200 рублей

27 апреля открывается продажа билетов на матч 26 тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Оренбург".

состоится в Самаре на стадионе "Металлург" в понедельник, 1 мая, в 16:30. Стоимость билетов от 200 рублей. Продажа будет открыта на клубном сайте в разделе "электронные билеты", а также в удаленных кассах.

Билеты на игру с "Оренбургом" также можно будет приобрести в кассах стадиона "Металлург". Отмечается, что не продаются билеты на сектора № 1,19 (Владельцы абонементов на указанные сектора смогут занять места на любом из мест трибуны, соответствующей абонементу), 7,10,11,13 и 14 (буферная зона).
Теги: Крылья Советов Оренбург
Вчера, 23:38
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