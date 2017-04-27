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Валерий Непомнящий отказался вернуться на должность советника президента ЦСКА
ЦСКА предлагал бывшему главному тренеру томской "Томи" Валерию Непомнящему снова занять пост советника президента клуба по спортивным вопросам, но специалист ответил отказом.
"Мне было предложено продолжить сотрудничество с ЦСКА, но я отказался. У меня на это были веские причины, не связанные с футболом.
На данный момент мне хотелось бы продолжить тренерскую деятельность, но конкретных предложений мне не поступало. Была возможность поучаствовать в одном проекте, но там люди, которые предлагали мне возглавить один из клубов чемпионата России, не смогли договориться с руководством", - цитирует Непомнящего ТАСС.
"Мне было предложено продолжить сотрудничество с ЦСКА, но я отказался. У меня на это были веские причины, не связанные с футболом.
На данный момент мне хотелось бы продолжить тренерскую деятельность, но конкретных предложений мне не поступало. Была возможность поучаствовать в одном проекте, но там люди, которые предлагали мне возглавить один из клубов чемпионата России, не смогли договориться с руководством", - цитирует Непомнящего ТАСС.
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