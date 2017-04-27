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UKAD взяло пробы у 18-летних футболистов в Санкт-Петербурге

Проводящее тестирование на территории России в период приостановления аккредитации РУСАДА Британское антидопинговое агентство (UKAD) взяло допинг-пробы после очередного тура первенства Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд первой лиги (до 18 лет).

Забор проб после игры был сделан у четырех футболистов 1999–2000 годов рождения, принимавших участие в матче «Динамо» — «Алмаз-Антей». Результаты допинг-тестов станут известны в течение нескольких дней.

Ранее стало известно, что UKAD будет проводить внесоревновательные допинг-тесты в клубах Российской футбольной премьер-лиги, однако на сегодняшний день в сезоне-2016/17 агентство не сделало ни одной пробы.

"Газета.ру"
Сегодня, 18:36
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(1)
№7 Написал: урсукляк (Сегодня, 20:09) #
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online

Цитата: kraf
Бриты они и есть бриты.

Вот точно
Гордость планеты !
Регистрация: 23.04.2017
№6 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:02) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Opioman,
Ничего хорошего, конечно, но ты уверен что это только у нас? Я нет.
А поиски в нашем не профессиональном спорте именно сейчас проводят, конечно с провокационной целью. Это никак не связанно с озабоченностью о здоровье пацанов.
Бриты они и есть бриты.
Регистрация: 3.06.2014
№5 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 19:43) #
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Цитата: kraf
Ну вот, шаги сделаны. Пробы направления. Цель - поставить на нашем футболе от пример-лиги до детской спорт плошадки знак - грязный футбольный климат! И, конечно, успет нужно до начала 2018 года. В этом все бриты - наглая и подлая нация.

то есть те, кто с детства пичкают спортсменов всякой химией - молодцы? У меня приятель профессионально занимался футболом - под капельницами каждый день лежал. И так все! Просто об этом нигде не говорят


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:41) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Карелия
Кроме водки ничего


От, искренне не понимаю, че они водку в допинг не записали? Мельдоний какой-то...
Регистрация: 3.06.2014
№3 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 19:33) #
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Кроме водки ничего


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№2 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 18:43) #
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надо было зимой брать пробы у Кокорина. Может не было бы этой всей мутотени и сидел бы он с Еременко на одной лавочке.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:42) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну вот, шаги сделаны. Пробы направления. Цель - поставить на нашем футболе от пример-лиги до детской спорт плошадки знак - грязный футбольный климат! И, конечно, успет нужно до начала 2018 года. В этом все бриты - наглая и подлая нация.
Регистрация: 3.06.2014
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