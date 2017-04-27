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UKAD взяло пробы у 18-летних футболистов в Санкт-Петербурге
Проводящее тестирование на территории России в период приостановления аккредитации РУСАДА Британское антидопинговое агентство (UKAD) взяло допинг-пробы после очередного тура первенства Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд первой лиги (до 18 лет).
Забор проб после игры был сделан у четырех футболистов 1999–2000 годов рождения, принимавших участие в матче «Динамо» — «Алмаз-Антей». Результаты допинг-тестов станут известны в течение нескольких дней.
Ранее стало известно, что UKAD будет проводить внесоревновательные допинг-тесты в клубах Российской футбольной премьер-лиги, однако на сегодняшний день в сезоне-2016/17 агентство не сделало ни одной пробы.
"Газета.ру"
Забор проб после игры был сделан у четырех футболистов 1999–2000 годов рождения, принимавших участие в матче «Динамо» — «Алмаз-Антей». Результаты допинг-тестов станут известны в течение нескольких дней.
Ранее стало известно, что UKAD будет проводить внесоревновательные допинг-тесты в клубах Российской футбольной премьер-лиги, однако на сегодняшний день в сезоне-2016/17 агентство не сделало ни одной пробы.
"Газета.ру"
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