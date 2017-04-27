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Геннадий Орлов: админресурс "Зенита"? Вы что, смеётесь?!
Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" не использует так называемого административного ресурса в чемпионате России.
"Админресурс "Зенита"? Вы что, смеётесь?! Представляете, если "Зенит" применит админресурс и это станет достоянием общественности, какой будет скандал и позор? Я вам даже скажу, что "Зенит", наоборот, часто не подаёт протестов. Сверху звучит команда – не подавайте протеста, не стыдитесь, будем выигрывать своими силами. Это главный рефрен "Зенита" последних лет. Это Мутко первый начал говорить, когда был президентом "Зенита". Он был вынужден, у него денег не было, все дают, а "Зенит" не даёт. "Зенит" в эти игры не играет, так он говорил. И это продолжается. Другие давали деньги, кроме "Зенита". Нечем было давать, "Зенит" был бедный. А когда пришли иностранцы… Представляете, сказать Спаллетти, что он должен сдать игру?
Хотя давайте я поправлюсь. Я сказал, что Мутко не платил, потому что у него не было денег, но на самом деле ничего подобного. А то сейчас за каждым словом следят. Когда Мутко пришёл в "Зенит", он и группа акционеров сказали, что не участвуют в договорных матчах. Это было кредо "Зенита". "Зенит" держит эту линию, и мне это очень приятно", - цитирует Орлова "Чемпионат.сом" ссылаясь на "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
"Админресурс "Зенита"? Вы что, смеётесь?! Представляете, если "Зенит" применит админресурс и это станет достоянием общественности, какой будет скандал и позор? Я вам даже скажу, что "Зенит", наоборот, часто не подаёт протестов. Сверху звучит команда – не подавайте протеста, не стыдитесь, будем выигрывать своими силами. Это главный рефрен "Зенита" последних лет. Это Мутко первый начал говорить, когда был президентом "Зенита". Он был вынужден, у него денег не было, все дают, а "Зенит" не даёт. "Зенит" в эти игры не играет, так он говорил. И это продолжается. Другие давали деньги, кроме "Зенита". Нечем было давать, "Зенит" был бедный. А когда пришли иностранцы… Представляете, сказать Спаллетти, что он должен сдать игру?
Хотя давайте я поправлюсь. Я сказал, что Мутко не платил, потому что у него не было денег, но на самом деле ничего подобного. А то сейчас за каждым словом следят. Когда Мутко пришёл в "Зенит", он и группа акционеров сказали, что не участвуют в договорных матчах. Это было кредо "Зенита". "Зенит" держит эту линию, и мне это очень приятно", - цитирует Орлова "Чемпионат.сом" ссылаясь на "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
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