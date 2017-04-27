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Геннадий Орлов: админресурс "Зенита"? Вы что, смеётесь?!

Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" не использует так называемого административного ресурса в чемпионате России.

"Админресурс "Зенита"? Вы что, смеётесь?! Представляете, если "Зенит" применит админресурс и это станет достоянием общественности, какой будет скандал и позор? Я вам даже скажу, что "Зенит", наоборот, часто не подаёт протестов. Сверху звучит команда – не подавайте протеста, не стыдитесь, будем выигрывать своими силами. Это главный рефрен "Зенита" последних лет. Это Мутко первый начал говорить, когда был президентом "Зенита". Он был вынужден, у него денег не было, все дают, а "Зенит" не даёт. "Зенит" в эти игры не играет, так он говорил. И это продолжается. Другие давали деньги, кроме "Зенита". Нечем было давать, "Зенит" был бедный. А когда пришли иностранцы… Представляете, сказать Спаллетти, что он должен сдать игру?

Хотя давайте я поправлюсь. Я сказал, что Мутко не платил, потому что у него не было денег, но на самом деле ничего подобного. А то сейчас за каждым словом следят. Когда Мутко пришёл в "Зенит", он и группа акционеров сказали, что не участвуют в договорных матчах. Это было кредо "Зенита". "Зенит" держит эту линию, и мне это очень приятно", - цитирует Орлова "Чемпионат.сом" ссылаясь на "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 19:14
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№40 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Primus
А что, Еськов, Иванов и Вилков к петербургскому клубу приписаны?

А разве нет? Этими силами и выигрывают. Орлов же призывает: "не стыдетесь". smile
Регистрация: 8.02.2011
№39 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:29) #
  • +1
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online

Под старость лет совесть потерять это не гоже! Прямо "святые" какие то!
Регистрация: 11.04.2016
№38 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 20:29) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Или разум, или совесть совсем растерял этот Гена Пидерский! Как хорошего человека и комментатора голубой газ отравил!
Регистрация: 30.11.2013
№37 Написал: vemel (Сегодня, 20:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Нас опять за дураков держат !!!
Регистрация: 3.12.2015
№36 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 20:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
гена,уймись,я уже не могу больше ржать над твоими приколами!!! joy
Регистрация: 30.07.2014
№35 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 20:26) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Не трогайте Орлова, он старый, его женщины не любят, он два года не был в бане


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№34 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 20:19) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
Беда Зенита в том, что почти все его игроки выходят на поле уверенные в поддержке судьи.
И не считают нужным особо напрягаться.
Дзюба, переходя в Зенит, особо не скрывал своего настроя - раз попал в Зенит - титулы ОБЕСПЕЧЕНЫ.
Вот и проигрывают середнякам при тотальной поддержке.
Даже у админресурса есть здравый смысл.

Сам то понял, что написал? Особенно последнее предложение.
Регистрация: 6.11.2011
№33 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:17) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Беда Зенита в том, что почти все его игроки выходят на поле уверенные в поддержке судьи.
И не считают нужным особо напрягаться.
Дзюба, переходя в Зенит, особо не скрывал своего настроя - раз попал в Зенит - титулы ОБЕСПЕЧЕНЫ.
Вот и проигрывают середнякам при тотальной поддержке.
Даже у админресурса есть здравый смысл.
Регистрация: 14.04.2008
№32 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 20:16) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Гена совсем плох! Я так понял, раньше денег не было, теперь есть?
Регистрация: 17.03.2017
№31 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 20:07) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vertel
При всём своём не восприятии Орлова, что за дурдом у вас, какой админресурс? А где он был, когда Зенит сыграл два матча вничью с Анжи, проиграл Амкару, проиграл Тереку, сыграл вничью с Уфой. А это, кто не понимает- 12 потерянных очков. И где же был этот таинственный админресурс в этих матчах, а в предыдущих годах? А ведь если есть админресурс, то предполагается, что Зенит должен выигрывать чемпионат каждый год, не правда ли? То что Орлов комментирует с этим Погореловым при наличии более лучших- может быть. Но это такая мелочь- приглуши или выключи звук, как делают многие, и нет проблем. И, в конце концов, топ команды проигрывают слабым командам и в Англии, и в Испании, и т.д, тем более, Зенит строится заново, а после этого сезона продолжит, видимо, строиться снова заново с другим тренером.

Две последних игры это был ОБЬЕКТИВНЫЙ АДМИНРЕСУРС УВАЖАЕМЫЙ и не надо слюной брызгать это видела вся СТРАНА и еще больше людей стало ненавидеть БОМЖЕКЛУБ,А маразматика своего ГЕНУ отправьте в КАЩЕНКО.Человек который говорит на черное это белое ему не место среди нормальных людей.
Регистрация: 8.05.2016
№30 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:04) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: ajax101
Даже при полной поддержке админресурса ваша команда умудряется проигрывать.

Днищеанцы wink


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№29 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:57) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vertel
При всём своём не восприятии Орлова, что за дурдом у вас, какой админресурс? А где он был, когда Зенит сыграл два матча вничью с Анжи, проиграл Амкару, проиграл Тереку, сыграл вничью с Уфой. А это, кто не понимает- 12 потерянных очков. И где же был этот таинственный админресурс в этих матчах, а в предыдущих годах? А ведь если есть админресурс, то предполагается, что Зенит должен выигрывать чемпионат каждый год, не правда ли? То что Орлов комментирует с этим Погореловым при наличии более лучших- может быть. Но это такая мелочь- приглуши или выключи звук, как делают многие, и нет проблем. И, в конце концов, топ команды проигрывают слабым командам и в Англии, и в Испании, и т.д, тем более, Зенит строится заново, а после этого сезона продолжит, видимо, строиться снова заново с другим тренером.


Даже при полной поддержке админресурса ваша команда умудряется проигрывать.
Регистрация: 14.04.2008
№28 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:56) #
  • -13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
как нормальные, адекватные болельщики зенита( если есть конечно такие на этом сайте) реагируют на это все?

Как как..., Геннадий Сергеевич абсолютно прав, он не был такой у нас, как сейчас в Москве.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№27 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:54) #
  • -13
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
При всём своём не восприятии Орлова, что за дурдом у вас, какой админресурс? А где он был, когда Зенит сыграл два матча вничью с Анжи, проиграл Амкару, проиграл Тереку, сыграл вничью с Уфой. А это, кто не понимает- 12 потерянных очков. И где же был этот таинственный админресурс в этих матчах, а в предыдущих годах? А ведь если есть админресурс, то предполагается, что Зенит должен выигрывать чемпионат каждый год, не правда ли? То что Орлов комментирует с этим Погореловым при наличии более лучших- может быть. Но это такая мелочь- приглуши или выключи звук, как делают многие, и нет проблем. И, в конце концов, топ команды проигрывают слабым командам и в Англии, и в Испании, и т.д, тем более, Зенит строится заново, а после этого сезона продолжит, видимо, строиться снова заново с другим тренером.
Регистрация: 13.11.2009
№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:52) #
  • -12
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Opioman
Мутко в этом плане и правда был молодцом. Помню, как он выгнал из Зенита Березовского за сдачу матча Спартаку.

Да, в Зените сама атмосфера располагала к честности и порядочности, а в Москве наоборот, да еще в таком окружении ...федунов.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№25 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:48) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Opioman
Мутко в этом плане и правда был молодцом. Помню, как он выгнал из Зенита Березовского за сдачу матча Спартаку.

дебилушка , отожги что нибудь еще!


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№24 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:47) #
  • +7
  •  (11)

Конченый.
Регистрация: 6.10.2009
№23 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 19:46) #
  • -13
  •  (21)

Мутко в этом плане и правда был молодцом. Помню, как он выгнал из Зенита Березовского за сдачу матча Спартаку.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№22 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:44) #
  • -17
  •  (23)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мутко

Какая разница, что было, главное сейчас у него с Федуном деловые отношения, кореша, бл..., скурвился наш Леонтич. С кем поведёшься...., не устоял. Да и сложно это, за всю богатую историю спартака, у них этот вопрос отработан до мелочей, профессионально, хрен кто откажется, что и подтверждает 21 чемпионство этого клуба.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№21 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:42) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: АДМИНРЕСУРС "ЗЕНИТА"? ВЫ ЧТО, СМЕЁТЕСЬ?!

не, пля..плачем уже! ваш уепищный клуб у всех поперек горла уже..

генка просто сдает руководства зенита и газпрома с потрохами..

вот интересно.. как нормальные, адекватные болельщики зенита( если есть конечно такие на этом сайте) реагируют на это все?


--------------------
меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№20 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 19:41) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ай sука позорная
Регистрация: 5.10.2011
№19 Написал: Primus Москва (Сегодня, 19:39) #
  • +12
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
будем выигрывать своими силами
А что, Еськов, Иванов и Вилков к петербургскому клубу приписаны? smirk


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Мурзинка - Зенит - Зенытик - Мразинка
Регистрация: 14.07.2013
№18 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 19:36) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vinsat
Это называется "С яйцами вылезал"


Вот именно, Мутко сейчас в экстазе....


--------------------
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Регистрация: 25.10.2008
№17 Написал: mustang (Сегодня, 19:34) #
  • +17
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
ни стыда ни совести
Регистрация: 23.12.2015
№16 Написал: Vinsat (Сегодня, 19:31) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это называется "С яйцами вылезал".
Извеняюсь,просто не удачно по шутил.Уважаю возраст Геннадия Сергеевича.


--------------------
Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№15 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:30) #
  • +10
  •  (18)
online

Какая команда - такие и комментаторы. "Белое безмозглие"


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№14 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 19:29) #
  • +14
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сверху звучит команда – не подавайте протеста, не стыдитесь, будем выигрывать своими силами.

А от кого "сверху" звучит команда? Кто сей герой?
Регистрация: 21.08.2012
№13 Написал: Fen (Сегодня, 19:29) #
  • +17
  •  (19)
Болеет за:
ЦСКА
А как по мне, вот сейчас уже даже не смешно :/
Регистрация: 14.08.2015
№12 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:28) #
  • -21
  •  (31)
Болеет за:
«Зенит»
И опять только СВИНЬИ московские !!! sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
№11 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:25) #
  • +10
  •  (28)
online
Болеет за:
«Спартак»
Орлов, пора осознать - нынешний Зенит в Премьер - лиге - целиком заслуга админресурса.
В домашних матчах против середняков или аутсайдеров - по два - три удаления. Почти всегда - сомнительные пенальти!
Ежегодный сбор перспективных российских футболистов на скамейку запасных.
Регистрация: 14.04.2008
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