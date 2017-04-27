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Паулу Барбоза: почему в "Зените" не смотрят на Слуцкого?

Известный португальский агент Паулу Барбоза отметил, что "Зенит" мог бы обратить внимание на экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого.

"А почему в "Зените" не смотрят на хорошего российского тренера, который сейчас к тому же без работы? Я, конечно, не имею права вмешиваться в дела "Зенита" и любого другого клуба, но мне кажется, когда есть хороший компетентный российский тренер, то логично задать вопрос – почему он не работает на своем рынке? Это для меня загадка! Слуцкий показал хороший уровень, у него большой стаж. "Зенит" никогда не выбирает российских тренеров? Ну и зря", - цитирует Барбозу "Спорт-Экспресс".
Теги: Слуцкий Зенит
Сегодня, 19:46
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11
(3)
№11 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:25) #
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online

Цитата: Blessing
У него, насколько я знаю, уже есть договорённость со Спартаком

Ночью к Плеснингу приползал Генка и полночи кукарекал на ушко сказки Венского леса laughing Учитывая, что возраст у ОБОИХ подходящий для маразма - сейчас будет веселый пересказ бреда бредуном


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В Зенит не надо, не того полёта птица.
У него, насколько я знаю, уже есть договорённость со спартаком(Каррера в юве уходит), а у великих титулованных любят, быстро нашли общий язык.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
не удалось пристроить в европе...
Регистрация: 9.01.2015
№8 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 20:11) #
  • +2
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Да потому что вы на него даже в Португалии не рассчитываете. Хотя желание видеть Россию на седьмом месте в рейтинге УЕФА велико, судя пр высказыванию
Регистрация: 23.09.2008
№7 Написал: vertel латвия (Сегодня, 20:06) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Да легко! Потому что вся игра Слуцкого построена на осторожном, оборонительном футболе. Ничего удивительного, конечно, нет, многие команды в Европе так играют с ещё более квалифицированными футболистами, а в РПФЛ почти все. Но многие не хотят, чтобы Зенит играл в такой футбол, хотя игру в обороне строить нужно, иначе никак в современном футболе. А что на уме у руководства команды, кто же его знает.
Регистрация: 13.11.2009
№6 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 20:04) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как же его смотреть, если за ним хрен уследишь - постоянно, как маятник качается!
А если серьезно, то у Зенита, за исключением румына, в последние 10 лет (начиная с Маленького Генерала) были очень хорошие тренеры, но... все ненашенские...
Нужен реально топовый и авторитетный тренер или хорошая "встряска", как Каррера в Спартаке!
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:03) #
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  •  (7)
online

Все верно: Шлюцкого - в Зинит, Зинит - в пердив! Все за. А Барбозе в пресс-секретари - Генку


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: Vinsat (Сегодня, 19:54) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Потому что Люба ни Алка,и Люба не давалка.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:51) #
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  •  (6)

А разве Павел Борзый не в курсе , что Слуцкий задрафтован первым номером в комментаторы на матч тв ?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 19:49) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
В России видно хорошо знают работу Слуцкого, поэтому его и не выбирают.
Регистрация: 19.07.2014
№1 Написал: AnalyzeThis (Сегодня, 19:49) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
— Нам ваши дочки и даром не нать, и с деньгами не нать!
Регистрация: 26.09.2015
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