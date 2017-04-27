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Паулу Барбоза: почему в "Зените" не смотрят на Слуцкого?
Известный португальский агент Паулу Барбоза отметил, что "Зенит" мог бы обратить внимание на экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого.
"А почему в "Зените" не смотрят на хорошего российского тренера, который сейчас к тому же без работы? Я, конечно, не имею права вмешиваться в дела "Зенита" и любого другого клуба, но мне кажется, когда есть хороший компетентный российский тренер, то логично задать вопрос – почему он не работает на своем рынке? Это для меня загадка! Слуцкий показал хороший уровень, у него большой стаж. "Зенит" никогда не выбирает российских тренеров? Ну и зря", - цитирует Барбозу "Спорт-Экспресс".
"А почему в "Зените" не смотрят на хорошего российского тренера, который сейчас к тому же без работы? Я, конечно, не имею права вмешиваться в дела "Зенита" и любого другого клуба, но мне кажется, когда есть хороший компетентный российский тренер, то логично задать вопрос – почему он не работает на своем рынке? Это для меня загадка! Слуцкий показал хороший уровень, у него большой стаж. "Зенит" никогда не выбирает российских тренеров? Ну и зря", - цитирует Барбозу "Спорт-Экспресс".
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