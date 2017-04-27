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Роман Бабаев: врачи сделают все, чтобы Дзагоев сыграл со "Спартаком"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об игре Витинью, а также состоянии Алана Дзагоева в преддверии матча 26-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Хоть у ЦСКА и остаются теоретические шансы на чемпионский титул, но я считаю, что нужно бороться до конца. Поэтому задача выиграть чемпионат с команды не снимается.

Да, в игре Витиньо прогресс безусловно очевиден, но я абсолютно убеждён, что он ещё полностью не раскрыл свой потенциал. Не для кого не было тайной, что у Витиньо были проблемы с адаптацией. Поэтому клуб многим помог ему в этом плане, реализовав практически новый проект по адаптации. Ему самому нравится, что у него получается играть в футбол и приносить пользу команде, но от него стоит ожидать большего.

Что касается Дзагоева, то да, он получил микротравму и сейчас занимается по индивидуальной программе, готовясь к предстоящему матчу. Но я уверен, что наши врачи сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против "Спартака", - цитирует Бабаева sportfm.ru
Теги: Бабаев Дзагоев ЦСКА Спартак
Сегодня, 20:03
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4
(1)
№4 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
Еременко позови - поможет

Может тебе напомнить про бромантановый Спартак?
Несмотря на то, что ещё с 1996 года Бромантан считается допингом, летом 2003-го сие вещество стало активно использоваться в Народной Команде тренерским тандемом Чернышов-Юран. Бромантан выдавался заслуженным Спартаковцам для стимулирования их скорейшей физической реабилитации.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№3 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 20:14) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
наши врачи сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против "Спартака"

нет, я конечно всё понимаю, важный матч и всё такое, но может пожалеть человека и дать ему нормально долечиться?! А то он уже сколько не может нормально доиграть хоть матч?!
Регистрация: 6.05.2009
№2 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Загубят Дзагу!
Регистрация: 21.08.2012
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:05) #
  • -3
  •  (7)
online

Еременко позови - поможет


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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