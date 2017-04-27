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Роман Бабаев: врачи сделают все, чтобы Дзагоев сыграл со "Спартаком"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об игре Витинью, а также состоянии Алана Дзагоева в преддверии матча 26-го тура чемпионата России со "Спартаком".
"Хоть у ЦСКА и остаются теоретические шансы на чемпионский титул, но я считаю, что нужно бороться до конца. Поэтому задача выиграть чемпионат с команды не снимается.
Да, в игре Витиньо прогресс безусловно очевиден, но я абсолютно убеждён, что он ещё полностью не раскрыл свой потенциал. Не для кого не было тайной, что у Витиньо были проблемы с адаптацией. Поэтому клуб многим помог ему в этом плане, реализовав практически новый проект по адаптации. Ему самому нравится, что у него получается играть в футбол и приносить пользу команде, но от него стоит ожидать большего.
Что касается Дзагоева, то да, он получил микротравму и сейчас занимается по индивидуальной программе, готовясь к предстоящему матчу. Но я уверен, что наши врачи сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против "Спартака", - цитирует Бабаева sportfm.ru
"Хоть у ЦСКА и остаются теоретические шансы на чемпионский титул, но я считаю, что нужно бороться до конца. Поэтому задача выиграть чемпионат с команды не снимается.
Да, в игре Витиньо прогресс безусловно очевиден, но я абсолютно убеждён, что он ещё полностью не раскрыл свой потенциал. Не для кого не было тайной, что у Витиньо были проблемы с адаптацией. Поэтому клуб многим помог ему в этом плане, реализовав практически новый проект по адаптации. Ему самому нравится, что у него получается играть в футбол и приносить пользу команде, но от него стоит ожидать большего.
Что касается Дзагоева, то да, он получил микротравму и сейчас занимается по индивидуальной программе, готовясь к предстоящему матчу. Но я уверен, что наши врачи сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против "Спартака", - цитирует Бабаева sportfm.ru
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