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Федерация детско-юношеского футбола подтвердила взятие допинг-проб у игроков
Ответственный за проведение соревнований детско-юношеских команд федерации футбола Санкт-Петербурга Дмитрий Любин подтвердил информацию о том, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) взяло допинг-пробы у четырех футболистов детско-юношеских команд первой лиги (до 18 лет).
"Действительно, на матче первенства Санкт-Петербурга среди детско-юношеских команд "Динамо" — "Алмаз-Антей" несколько футболистов прошли процедуру допинг-контроля. Все было нормально, никаких нештатных проблем. Результатов мы не знаем, по срокам нам ничего не сказали. В РФС знают об этой ситуации, мы отправили протокол и всю информацию о том, что у ребят брали пробы", — цитирует Любина "Чемпионат.сом".
"Действительно, на матче первенства Санкт-Петербурга среди детско-юношеских команд "Динамо" — "Алмаз-Антей" несколько футболистов прошли процедуру допинг-контроля. Все было нормально, никаких нештатных проблем. Результатов мы не знаем, по срокам нам ничего не сказали. В РФС знают об этой ситуации, мы отправили протокол и всю информацию о том, что у ребят брали пробы", — цитирует Любина "Чемпионат.сом".
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