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Максим Боков: разгром "Спартака" меня не удивит

Экс-защитник ЦСКА Максим Боков заявил, что его не удивит разгром "Спартака" в матче чемпионата России против ЦСКА.

"Не жду открытой игры, "качелей". "Спартак" постарается показать быстрый футбол, ЦСКА же сыграет умно. А ум, на мой взгляд, скорость должен побеждать. Однозначно матч закончится триумфом хозяев, и не стану исключать даже такого исхода, как с "Локомотивом" (4:0). Это будет приятный, но неудивительный результат", – цитирует Бокова Sportbox.
Теги: Боков Спартак
Сегодня, 16:11
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18
(6)
№18 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
И меня.

Давай , не отвлекайся , лижи как следует .Старательный малый ...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:13) #
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online

Цитата: К.А.
после этого вы обижаетесь на ущербных

Для беспризорных это доблесть. Искривленное сознание при полностью разьеденной проказой нравственности.

Напоминаю, что в 90-ее - 90 же процентов нынешних лазурных топили за Спартак (начиная с зависимого Гены). После синий передоз, усугубленный родовою травмой - и вот вам нате, наслаждайтесь. Куски прозрачного говна цвета арктического льда. "ВитькИ", блеать.
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 17:10) #
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Согласен с Максимом.Слабенькая спам командишка.Из-за проблем других на первом месте идёт,ну и прёт им, конечно,нереально.
Регистрация: 11.08.2008
№15 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
У нас в чемпионате, похоже, никого и ничего уже не удивит.
Разве что, если Спартак умудриться не завоевать титул
Регистрация: 19.03.2017
№14 Написал: EMDM (Сегодня, 17:08) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fd65
Как вообще такое возможно: ослы и "умный футбол"...? Нонсенс , однако....))))))))))

а уж свиньи то темболее ))

Цитата: бородач
Вот только недавно армия с Ростовом по нолям сгоняли и была тишина насчет чемпионства

а вы тому же Ростову 3-0 всрали не так давно! ))
Регистрация: 24.04.2008
№13 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 17:04) #
  • -2
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Болеет за:
«Ювентус»
Все может быть, конец сезона, у судей самая косьба!!
Регистрация: 17.03.2017
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:53) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
В их ситуации я бы болел против спартака-черт с ней с ЛЧ и вторым местом, лишь бы не мясо чемпион

после этого вы обижаетесь на ущербных joy joy joy


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№11 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:52) #
  • +3
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online

Цитата: Red_Dragon
черт с ней с ЛЧ и вторым местом, лишь бы не мясо чемпион


Но омрачая всю планету, висело в лавке - "Мяса нету"!

Ты очередь-то за мясом занял? Вот и стойте. Номерки на потных ладошках переписывайте, перемещайтесь. Долго ждать придётся. Конину жрите, самоеды.

А про "чёрт с ней, с ЛЧ" и прочими "лишь бы" Миллера и Дюковым попробуй убедить.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№10 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:37) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Вот только недавно армия с Ростовом по нолям сгоняли и была тишина насчет чемпионства,а тут у дохлой Уфы выиграли и Семинских тихоходов обули и все - уже совсем другой коленкор -- посмотрим когда Спартак выиграет,чего говорить будут..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№9 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 16:36) #
  • +1
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Тут вам бабушка надвое скажет. )
Регистрация: 6.10.2009
№8 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 16:29) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tar-tas
Цитата: Blessing
И меня.


Давай, шоумэн, признавайся, будешь за Спартак притапливать в воскресенье?

А с какой стати бомжи должны на спам топить? У них шансы на чемпионство тоже остались. В их ситуации я бы болел против спартака-черт с ней с ЛЧ и вторым местом, лишь бы не мясо чемпион
Регистрация: 18.03.2017
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:26) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Blessing
И меня.


Давай, шоумэн, признавайся, будешь за Спартак притапливать в воскресенье?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№6 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 16:25) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
ну все, после победы цска над локо Барсу готовы разорвать)

слава судьбе не барсу, а всего лишь спам, и не обязательно рвать, хватит и победы с любым счетом smile Ставлю на 2-0
Регистрация: 18.03.2017
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 16:22) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как вообще такое возможно: ослы и "умный футбол"...? Нонсенс , однако....))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 16:19) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже не только у некоторых местных ослов крышу снесло...
Регистрация: 1.12.2014
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:17) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
И меня.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: ачуда (Сегодня, 16:14) #
  • +2
  •  (8)

Проигрыш ЦСКА не будет эйфорией для нас.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:13) #
  • +4
  •  (10)

ну все, после победы цска над локо Барсу готовы разорвать)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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