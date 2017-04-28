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15:43
У Мигеля Данни родилась дочка (6)
У Мигеля Данни родилась дочка (6)
12:25
Александр Бубнов: мне кажется, Каррера выберет оборонительную тактику, "Спартак" закроется (30)
Александр Бубнов: мне кажется, Каррера выберет оборонительную тактику, "Спартак" закроется (30)
09:59
Сергей Горлукович: на крепком русском сказал Хитцфельду все, что о нем думаю, и потом сел на лавку (2)
Сергей Горлукович: на крепком русском сказал Хитцфельду все, что о нем думаю, и потом сел на лавку (2)
09:07
Виктор Васин: на матче со "Спартаком" жду полного стадиона и сумасшедшего накала страстей (13)
Виктор Васин: на матче со "Спартаком" жду полного стадиона и сумасшедшего накала страстей (13)
00:46
Пьерлуиджи Коллина: все судьи КК-2017 являются потенциальными кандидатами на обслуживание ЧМ-2018 (1)
Пьерлуиджи Коллина: все судьи КК-2017 являются потенциальными кандидатами на обслуживание ЧМ-2018 (1)
00:46
Анзор Кавазашвили: в советское время на встречу московских команд всегда назначался лучший судья из столицы (2)
Анзор Кавазашвили: в советское время на встречу московских команд всегда назначался лучший судья из столицы (2)
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Неманья Пейчинович: приношу извинения болельщикам (1)
Неманья Пейчинович: приношу извинения болельщикам (1)
Максим Боков: разгром "Спартака" меня не удивит
Экс-защитник ЦСКА Максим Боков заявил, что его не удивит разгром "Спартака" в матче чемпионата России против ЦСКА.
"Не жду открытой игры, "качелей". "Спартак" постарается показать быстрый футбол, ЦСКА же сыграет умно. А ум, на мой взгляд, скорость должен побеждать. Однозначно матч закончится триумфом хозяев, и не стану исключать даже такого исхода, как с "Локомотивом" (4:0). Это будет приятный, но неудивительный результат", – цитирует Бокова Sportbox.
"Не жду открытой игры, "качелей". "Спартак" постарается показать быстрый футбол, ЦСКА же сыграет умно. А ум, на мой взгляд, скорость должен побеждать. Однозначно матч закончится триумфом хозяев, и не стану исключать даже такого исхода, как с "Локомотивом" (4:0). Это будет приятный, но неудивительный результат", – цитирует Бокова Sportbox.
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