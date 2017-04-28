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Максим Бузникин: складывается впечатление, что "Спартаку" уже ничего не помешает стать первым
Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин высказал мнение, что результат матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" не скажется на чемпионской гонке.
"Честно говоря, не думаю, что результат встречи окажет решающее значение на ход золотой гонки. Складывается впечатление, что "Спартаку" уже ничего не помешает стать первым, хотя впереди еще пять туров. Понятно, что дерби стоит особняком, и команды в нем будут бороться, прежде всего, за престиж. Но в этом матче они все-таки будут решать разные задачи: ЦСКА стремится в Лигу чемпионов, а "Спартак" – к титулу. Я не провидец, а в таких матчах так и вовсе невозможно что-либо предсказать. Уверен, что "Спартак" не будет оборонять ничью. Обе команды сыграют на победу, ведь того требует ситуация, принципиальность встречи, болельщики. Очевидно, что я буду переживать за красно-белых, но исход дерби спрогнозировать не решусь", – цитирует Бузникина Sportbox.
"Честно говоря, не думаю, что результат встречи окажет решающее значение на ход золотой гонки. Складывается впечатление, что "Спартаку" уже ничего не помешает стать первым, хотя впереди еще пять туров. Понятно, что дерби стоит особняком, и команды в нем будут бороться, прежде всего, за престиж. Но в этом матче они все-таки будут решать разные задачи: ЦСКА стремится в Лигу чемпионов, а "Спартак" – к титулу. Я не провидец, а в таких матчах так и вовсе невозможно что-либо предсказать. Уверен, что "Спартак" не будет оборонять ничью. Обе команды сыграют на победу, ведь того требует ситуация, принципиальность встречи, болельщики. Очевидно, что я буду переживать за красно-белых, но исход дерби спрогнозировать не решусь", – цитирует Бузникина Sportbox.
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