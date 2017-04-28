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Эмануэль Погатец: время в "Спартаке" - лучший период в моей карьере

Бывший защитник московского "Спартака" Эмануэль Погатец заявил, что время, которое он провёл в российской команде — лучший период в его карьере.

"Мне довелось поиграть в разных странах и клубах, но несколько месяцев, которые я играл в "Спартаке", до сих пор вспоминаю с особой теплотой. Наверное это был лучший период в моей карьере. Я играл в очень популярных клубах Германии, Англии, США, но, наверное, нигде не было такой поддержки болельщиков и такой хорошей атмосферы в команде. У нас было много очень сильных игроков — Видич, Ковалевски, Аленичев, Титов... Жаль, что той команде не удалось удачно сыграть в чемпионате. В чём была причина неудач? От нас все ждали только побед. "Спартак" ранее был беспорным лидером в России, а потом начался период неудач и все хотели, чтобы он поскорее закончился. Но вот видите, с тех пор еще 10 лет прошло без титулов. Просто появились очень сильные конкуренты и нужно было время, чтобы научиться их обыгрывать. Надеюсь в этом году эта полоса для "Спартака" завершится", — цитирует Погатеца "Спорт День за Днём".
Теги: Спартак
Сегодня, 16:22
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9
(6)
№9 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:56) #
  • 0
  •  (2)
online

Просто рукалицо, какие слабые животные.
Регистрация: 21.12.2016
№8 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Paolo_Di_Canio
Цитата: tiki
Цитата: Paolo_Di_Canio
Цитата: tiki
Цитата: Распутин
Цитата: tiki
скажи это игроку Шинника.он за тебя "порадуется".

а ты его вью полностью прочитай...

пускай тогда полностью и выкладывают, ибо я в инете не ищу вью игроков, которые меня не интересуют
а тут - ни слова про это нет.тупо треп про какое-то былое время.
а этим моментом он мне больше всего и запомнился

Если он тебя не интересует , то зачем его здесь читать и тем более комментировать?

читай лучше о том, что пишут люди
я в инете не ищу.никогда не читай меж строк. не показатель адекватности

Сам то понял , что только что высрал ?

Высерок, чего непонятного тебе сказали?ты как всегда только ахинею пишешь.Тебе ясно написали, что человек в интернете намеренно не ищет новостей про тех, кто его не интересует.А если на сайте есть новость - это дело другое
Регистрация: 7.09.2015
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:46) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Paolo_Di_Canio
Цитата: tiki
Цитата: Paolo_Di_Canio
Цитата: tiki
Цитата: Распутин
Цитата: tiki
скажи это игроку Шинника.он за тебя "порадуется".

а ты его вью полностью прочитай...

пускай тогда полностью и выкладывают, ибо я в инете не ищу вью игроков, которые меня не интересуют
а тут - ни слова про это нет.тупо треп про какое-то былое время.
а этим моментом он мне больше всего и запомнился

Если он тебя не интересует , то зачем его здесь читать и тем более комментировать?

читай лучше о том, что пишут люди
я в инете не ищу.никогда не читай меж строк. не показатель адекватности

Сам то понял , что только что высрал ?

понятно, "диалог" закончен.хотя говорил со стеной, по сути.а стена еще и обосралась (выражаясь "словами" вашего интеллекта)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:36) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: tiki
Цитата: Paolo_Di_Canio
Цитата: tiki
Цитата: Распутин
Цитата: tiki
скажи это игроку Шинника.он за тебя "порадуется".

а ты его вью полностью прочитай...

пускай тогда полностью и выкладывают, ибо я в инете не ищу вью игроков, которые меня не интересуют
а тут - ни слова про это нет.тупо треп про какое-то былое время.
а этим моментом он мне больше всего и запомнился

Если он тебя не интересует , то зачем его здесь читать и тем более комментировать?

читай лучше о том, что пишут люди
я в инете не ищу.никогда не читай меж строк. не показатель адекватности

Сам то понял , что только что высрал ?
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:34) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Paolo_Di_Canio
Цитата: tiki
Цитата: Распутин
Цитата: tiki
скажи это игроку Шинника.он за тебя "порадуется".

а ты его вью полностью прочитай...

пускай тогда полностью и выкладывают, ибо я в инете не ищу вью игроков, которые меня не интересуют
а тут - ни слова про это нет.тупо треп про какое-то былое время.
а этим моментом он мне больше всего и запомнился

Если он тебя не интересует , то зачем его здесь читать и тем более комментировать?

читай лучше о том, что пишут люди
я в инете не ищу.никогда не читай меж строк. не показатель адекватности


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:33) #
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: tiki
Цитата: Распутин
Цитата: tiki
скажи это игроку Шинника.он за тебя "порадуется".

а ты его вью полностью прочитай...

пускай тогда полностью и выкладывают, ибо я в инете не ищу вью игроков, которые меня не интересуют
а тут - ни слова про это нет.тупо треп про какое-то былое время.
а этим моментом он мне больше всего и запомнился

Если он тебя не интересует , то зачем его здесь читать и тем более комментировать?
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:29) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Распутин
Цитата: tiki
скажи это игроку Шинника.он за тебя "порадуется".

а ты его вью полностью прочитай...

пускай тогда полностью и выкладывают, ибо я в инете не ищу вью игроков, которые меня не интересуют
а тут - ни слова про это нет.тупо треп про какое-то былое время.
а этим моментом он мне больше всего и запомнился


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Распутин (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: tiki
скажи это игроку Шинника.он за тебя "порадуется".

а ты полное его вью прочитай...
Регистрация: 2.04.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
скажи это игроку Шинника.он за тебя "порадуется".


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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