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Эмануэль Погатец: время в "Спартаке" - лучший период в моей карьере
Бывший защитник московского "Спартака" Эмануэль Погатец заявил, что время, которое он провёл в российской команде — лучший период в его карьере.
"Мне довелось поиграть в разных странах и клубах, но несколько месяцев, которые я играл в "Спартаке", до сих пор вспоминаю с особой теплотой. Наверное это был лучший период в моей карьере. Я играл в очень популярных клубах Германии, Англии, США, но, наверное, нигде не было такой поддержки болельщиков и такой хорошей атмосферы в команде. У нас было много очень сильных игроков — Видич, Ковалевски, Аленичев, Титов... Жаль, что той команде не удалось удачно сыграть в чемпионате. В чём была причина неудач? От нас все ждали только побед. "Спартак" ранее был беспорным лидером в России, а потом начался период неудач и все хотели, чтобы он поскорее закончился. Но вот видите, с тех пор еще 10 лет прошло без титулов. Просто появились очень сильные конкуренты и нужно было время, чтобы научиться их обыгрывать. Надеюсь в этом году эта полоса для "Спартака" завершится", — цитирует Погатеца "Спорт День за Днём".
"Мне довелось поиграть в разных странах и клубах, но несколько месяцев, которые я играл в "Спартаке", до сих пор вспоминаю с особой теплотой. Наверное это был лучший период в моей карьере. Я играл в очень популярных клубах Германии, Англии, США, но, наверное, нигде не было такой поддержки болельщиков и такой хорошей атмосферы в команде. У нас было много очень сильных игроков — Видич, Ковалевски, Аленичев, Титов... Жаль, что той команде не удалось удачно сыграть в чемпионате. В чём была причина неудач? От нас все ждали только побед. "Спартак" ранее был беспорным лидером в России, а потом начался период неудач и все хотели, чтобы он поскорее закончился. Но вот видите, с тех пор еще 10 лет прошло без титулов. Просто появились очень сильные конкуренты и нужно было время, чтобы научиться их обыгрывать. Надеюсь в этом году эта полоса для "Спартака" завершится", — цитирует Погатеца "Спорт День за Днём".
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