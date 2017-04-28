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Роман Бабаев: ЦСКА очень важно пробиться в Лигу чемпионов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что ему пока неизвестно, стоит ли ожидать от московского клуба трансферной активности в летнее межсезонье.

— Зависит от ряда факторов. Какое место займёт ПФК ЦСКА по итогам текущего чемпионата, кто покинет команду, и так далее. Сейчас это уравнение со многими неизвестными.

— Насколько важно для клуба пробиться в очередной розыгрыш Лиги чемпионов?

— Очень бы хотелось решить эту задачу. Впереди непростая борьба, но нам не привыкать к сложным испытаниям. В будущем, понятное дело, надеемся и на успешное выступление на международной арене. Верю, что на этот раз мы как минимум выйдем в весеннюю часть еврокубков, — цитирует Бабаева официальный сайт клуба.

— Прошлой осенью вы говорили, что на новом стадионе армейцев ещё существуют определённые недочёты в плане сервиса, но после каждого матча их остаётся всё меньше. Что удалось улучшить за это время, на ваш взгляд?[b][/b]

— Очень многое. Увеличилось количество фудкортов, повысился уровень VIP-сервиса, навигации и так далее. Хорошо работает контрольно-распорядительная служба. В то же время, никто не намерен останавливаться на достигнутом. Понимаем, что немало предстоит сделать, и я убежден, что к началу следующего сезона уровень сервиса станет ещё выше.

ПФК ЦСКА
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 17:26
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