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ЦСКА разместил правила посещения матча со "Спартаком"

ЦСКА в преддверии дерби против "Спартака" на своем официальном сайте опубликовал информацию для болельщиков.

"Уважаемые болельщики! Напоминаем, что в связи с усилением мер безопасности увеличен список предметов, запрещённых к проносу на трибуну на Арене ЦСКА.

На стадион не будут допущены посетители с рюкзаками и сумками. Вы можете воспользоваться камерой хранения, расположенной у пандуса, чтобы на время матча оставить свои личные вещи там. Несмотря на то, что на дерби будут установлены дополнительные камеры хранения, рекомендуем по возможности приезжать на стадион без сумок.

Также обращаем ваше внимание, что правоохранительные органы планируют проводить тщательный досмотр всех посетителей стадиона, включая журналистов. В связи с этим двери стадиона откроются за три часа до начала игры, а не за два, как обычно — в 14:00. Просим заблаговременно приезжать на стадион для своевременного прохода на трибуну.

Кроме того, мы ещё раз призываем вас соблюдать организованность и порядок. В соответствии с Федеральным законом от 17.04.2017 № 78-ФЗ за использование пиротехнических изделий возможен штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", - говорится в сообщении.
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 20:26
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№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
не забудьте добавить в эти правила ещё и предупреждение свинарям,чтобы они не придумывали избиения ОМОНом...
Регистрация: 9.01.2015
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