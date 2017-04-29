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Алексей Миранчук: для "Локомотива" не существует разделения на чемпионат и Кубок, мы идём от матча к матчу

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал, что для его команды Кубок России не является более важным турниром, чем премьер-лига.

"Для "Локомотива" Кубок России важнее чемпионата? Подобные высказывания вызывают у меня недоумение. Получается, люди могут себе представить ситуацию: наш футболист где-то пожалеет себя, не побежит, держа в уме финал Кубка. Но ни один из нас не простит себе такого отношения, и будет спрос с тренеров, одноклубников. Разделения не существует, мы идём от матча к матчу. Сейчас "Рубин", затем – Сочи.

Сочи, где пройдёт финал Кубка, ассоциируется у меня с малой родиной, потому что это Краснодарский край, где мы с братом родились. И с академией "Локо" там были. В Сочи выиграли чемпионат России с командой 1995-го года рождения. Недавно за сборную довелось сыграть. Стадион "Фишт" очень понравился. Дренаж великолепный, трава чудесная, я такого газона ещё никогда не видел. И климат такой хороший. Надеюсь, до второго мая ничего не поменяется", - цитирует Миранчука официальный сайт "Локомотива".
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 00:19
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