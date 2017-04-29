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Юрий Сёмин: Фарфана можно только поддержать, он старался, но не получилось

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура РФПЛ с "Рубином" (0:1).

"Я думаю, что количество защитников, которые сегодня вышли, не играет центральной роли. Важно то, как вся команда обороняется. С ЦСКА тоже плохо оборонялись, но другой группой игроков, было много простора. Сегодня исходили из наших возможностей. Между сегодняшней игрой и матчем с ЦСКА прошло два дня, поэтому вышли те, кто был готов. Ещё и Кверквелия не мог играть по контракту без таких финансовых затрат, чтобы "Рубин" дал добро.

Игра Баринова? Он на сборах играл неплохо. Не допусти он сегодня одну ошибку, можно было бы сказать, что проявил себя положительно. Но если команда проигрывает, то все заслуживают отрицательной оценки. Если первый тайм был плох, то во втором игра пошла к лучшему. В том числе из-за того, что Баринов перешёл в опорную зону. Появились моменты, перехватили инициативу.

Мы планировали, что Ари и Фернандеш сыграют по тайму. Так же, как и Миранчук с Майконом. Фарфан? Его сегодня можно только поддержать. Да, он не забил, но тут защитники дали такой мяч забить. Фарфан — боец, он старался, но у него не получилось. Больше претензий к игрокам, которые сделали меньший объём работы, меньше выиграли единоборств и играли не ахти", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Фарфан Локомотив Рубин
Сегодня, 22:28
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:34) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Джеферсон хорош, запомнилось как в концовке матча на правом фланге атаки локо вел единоборство с тремя соперниками, где были партнеры (в частности Игнатьев) непонятно.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
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