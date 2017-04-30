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Михаил Грушевский: можно назвать несколько весомых причин, почему ЦСКА обыграет "Спартак"
Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от домашнего матча 26-го тура РФПЛ со "Спартаком" (30 апреля).
"Можно назвать несколько весомых причин, почему ЦСКА обыграет "Спартак", но все они скорее эмоционального, нежели логического характера, потому что логика в дерби вообще не работает. Поэтому приведу вот какой довод. На мой взгляд, он принципиален. ЦСКА это просто нужнее. Нам кровь из носу нужно выигрывать, а "Спартак" более чем устроит ничья. Сказать, что красно-белых устроит поражение – это, пожалуй, прозвучит маразматично, но их поражение не похоронит, они всё равно практически гарантировали себе чемпионство. Четырёхочковый отрыв для "Спартака" более чем комфортен, а для ЦСКА очень важен результат. Особенно учитывая то, что "Зенит" собирает свои очки при дружной поддержке нашего судейского корпуса, то «армейцам» приходится рассчитывать только на себя и на свою игру.
У ЦСКА после эффектной победы над "Локомотивом" эмоциональный подъём. А "Спартак" одержал трудовую дежурную победу над "Уралом", обескровленным после поражения в Ростове. Но фаворита в этом матче нет. С точки зрения какой-то просто логики – конечно, фаворит "Спартак". Они идут на первом месте с 7-очковым гандикапом. Но с точки зрения менее формальной логики, в дерби не бывает фаворитов – это абсолютная аксиома, которая работает уже много лет. Поэтому шансы равны, кто из соперников будет удачливее, будет злее эмоционально, тот и выиграет. Мне кажется, что злее и более яростно будет играть ЦСКА. "Спартак" может себе позволить сыграть в хорошую игру, потому что поражение команду никуда не отбрасывает", - цитирует Грушевского "Чемпионат.сом".
"Можно назвать несколько весомых причин, почему ЦСКА обыграет "Спартак", но все они скорее эмоционального, нежели логического характера, потому что логика в дерби вообще не работает. Поэтому приведу вот какой довод. На мой взгляд, он принципиален. ЦСКА это просто нужнее. Нам кровь из носу нужно выигрывать, а "Спартак" более чем устроит ничья. Сказать, что красно-белых устроит поражение – это, пожалуй, прозвучит маразматично, но их поражение не похоронит, они всё равно практически гарантировали себе чемпионство. Четырёхочковый отрыв для "Спартака" более чем комфортен, а для ЦСКА очень важен результат. Особенно учитывая то, что "Зенит" собирает свои очки при дружной поддержке нашего судейского корпуса, то «армейцам» приходится рассчитывать только на себя и на свою игру.
У ЦСКА после эффектной победы над "Локомотивом" эмоциональный подъём. А "Спартак" одержал трудовую дежурную победу над "Уралом", обескровленным после поражения в Ростове. Но фаворита в этом матче нет. С точки зрения какой-то просто логики – конечно, фаворит "Спартак". Они идут на первом месте с 7-очковым гандикапом. Но с точки зрения менее формальной логики, в дерби не бывает фаворитов – это абсолютная аксиома, которая работает уже много лет. Поэтому шансы равны, кто из соперников будет удачливее, будет злее эмоционально, тот и выиграет. Мне кажется, что злее и более яростно будет играть ЦСКА. "Спартак" может себе позволить сыграть в хорошую игру, потому что поражение команду никуда не отбрасывает", - цитирует Грушевского "Чемпионат.сом".
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