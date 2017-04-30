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Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Александр Мелихов: "Томь" даст бой "Зениту", мы не будем мальчиками для битья
Голкипер "Томи" Александр Мелихов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России с "Зенитом".
"На матч с "Зенитом" настрой только положительный. Все ребята ждут эту игру. "Зенит" — один из величайших клубов России, постоянно борется за чемпионство, Лигу чемпионов. В этой команде много звёзд. Думаю, мы дадим им бой, не будем мальчиками для битья", - цитирует Мелихова "Чемпионат.сом".
"На матч с "Зенитом" настрой только положительный. Все ребята ждут эту игру. "Зенит" — один из величайших клубов России, постоянно борется за чемпионство, Лигу чемпионов. В этой команде много звёзд. Думаю, мы дадим им бой, не будем мальчиками для битья", - цитирует Мелихова "Чемпионат.сом".
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