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Александр Мелихов: "Томь" даст бой "Зениту", мы не будем мальчиками для битья

Голкипер "Томи" Александр Мелихов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России с "Зенитом".

"На матч с "Зенитом" настрой только положительный. Все ребята ждут эту игру. "Зенит" — один из величайших клубов России, постоянно борется за чемпионство, Лигу чемпионов. В этой команде много звёзд. Думаю, мы дадим им бой, не будем мальчиками для битья", - цитирует Мелихова "Чемпионат.сом".
Теги: Томь Зенит
Сегодня, 13:13
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4
(0)
№4 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:41) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Бой потребуется давать арбитру. зенытик, как обычно, в последнее время будет жевать сопли и выпрашивать карточки/штрафные.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да не переживайте.Не сумеем забить,пару пендалей поставят(Побыстрее бы этот позорный сезон закончился. pensive


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Это как? sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
Своей грозной заявой,на бакшиш видать рассчитывает..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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