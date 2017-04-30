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25 тысяч болельщиков ожидают на тестовом матче "Рубин" - ЦСКА на "Казань-Арене"

Руководство стадиона "Казань-Арена" ожидает на тестовом матче 29-го тура чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА 17 мая порядка двадцати пяти тысяч болельщиков, генеральный директор стадиона Радик Миннахметов.

"Этот матч у нас будет с ЦСКА, поэтому, я думаю, что минимум 25 тысяч человек должны прийти. Главное, чтобы погода была хорошая", - цитирует Миннахметова ТАСС.

По его словам, сейчас на стадионе увеличивают количество необходимого оборудования и устанавливают дополнительную мебель к матчам Кубка конфедераций. Некоторые службы стадиона начали проверять уже на прошедшем 26 апреля матче с "Тереком".?

Как сообщалось ранее, вход на стадион "Казань-Арена" 17 мая на матч между "Рубином" и ЦСКА по паспортам болельщиков Кубка конфедераций будет бесплатным. При получении паспорта будет вручен бесплатный билет на матч.
Теги: Рубин ЦСКА
Сегодня, 13:13
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№1 Написал: trachok (Сегодня, 14:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а без этого пашпорта не попасть на матч?
Регистрация: 12.05.2013
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