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Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Квинси Промес: я забью гол ЦСКА. Сто процентов!
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес намерен отличиться в сегодняшнем матче с ЦСКА в рамках 26-го тура чемпионата России.
"Привет! Я забью гол ЦСКА. Сто процентов", - сказал Промес.
Напомним, матч первого круга завершился победой "Спартака" (3:1). Промес отыграл все 90 минут, но забитыми голами или результативными передачами не отметился.
"Матч ТВ"
"Привет! Я забью гол ЦСКА. Сто процентов", - сказал Промес.
Напомним, матч первого круга завершился победой "Спартака" (3:1). Промес отыграл все 90 минут, но забитыми голами или результативными передачами не отметился.
"Матч ТВ"
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