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Квинси Промес: я забью гол ЦСКА. Сто процентов!

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес намерен отличиться в сегодняшнем матче с ЦСКА в рамках 26-го тура чемпионата России.

"Привет! Я забью гол ЦСКА. Сто процентов", - сказал Промес.

Напомним, матч первого круга завершился победой "Спартака" (3:1). Промес отыграл все 90 минут, но забитыми голами или результативными передачами не отметился.

"Матч ТВ"
Теги: Промес Спартак ЦСКА
Сегодня, 13:48
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16
(7)
№16 Написал: ленка крокодилова (Сегодня, 15:23) #
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online

Лучше 2.себе и соседям


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за все родное
Регистрация: 22.04.2017
№15 Написал: ачуда (Сегодня, 14:58) #
  • +1
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Цитата: soloz
Вот и спартаковская обезьянка заговорила..к чему бы это..Наверное бананы подвезли свеженьких!! stuck_out_tongue_winking_eye sweat_smile joy

Да ты сам примат с грязным ротом.
Регистрация: 1.02.2017
№14 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 14:58) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Понтусу на заметку - Промес - враг, фас!!!!
Регистрация: 26.09.2010
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:44) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
146%

...что его удалят.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ок, ждём! Ещё с Глушака гол, за удаление в матче с курбановцами


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№11 Написал: olegan кениг (Сегодня, 14:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Вот и спартаковская обезьянка заговорила..к чему бы это..Наверное бананы подвезли свеженьких!!

А что питерские шлюхи писать научились?
Регистрация: 19.03.2011
№10 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:37) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Давай, Антошка! хотелось бы!) удачи сегодня! bowtie


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 14:23) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: Спартак
Квинси Промес: Я за ЦСКА. Сто процентов!
Регистрация: 8.01.2017
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 14:20) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конкретно Каррера нагружает - из Промеса даже пар пошел. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№7 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:18) #
  • -11
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Вот и спартаковская обезьянка заговорила..к чему бы это..Наверное бананы подвезли свеженьких!! stuck_out_tongue_winking_eye sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
№6 Написал: holod хамина (Сегодня, 14:18) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Локомотив»
губатый болтун ......
Регистрация: 16.05.2011
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:04) #
  • -6
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
твой гол будет одним из четырёх......
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:01) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Главное, чтобы после матча это не прозвучало как из уст Никиты из USB.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 13:54) #
  • -2
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мало забить Антон!Надо еще и выиграть!
Регистрация: 6.02.2008
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 13:52) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
146%
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (8)

к Спартаку отношусь очень хорошо, но 100 процентов не даёт даже сбербанк России.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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