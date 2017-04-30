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Рифат Жемалетдинов: будем так же работать, чтобы победить в последующих играх

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов отметил важность победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

"Конечно, этот матч был очень важен для нас. После такой череды неудач появился лучик света. Выиграли у такого большого клуба, как "Локомотив". Это даст нам рывок вперед в оставшихся матчах. Будем так же работать, чтобы победить в последующих играх. Сильнее сплотились, потому что выхода другого не было. Не знаю, почему только сейчас получилось, мы в каждой игре стараемся. Хави Грасия сказал: "Молодцы, два выходных!", - цитирует Жемалетдинова официальный сайт "Рубина".
Теги: Жемалетдинов Рубин Локомотив
Сегодня, 14:10
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№2 Написал: критик (Сегодня, 14:54) #
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слабый нападающий
Регистрация: 7.03.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:19) #
  • 0
  •  (2)

Локо был не какой , а Рубин чуть по лучше. две команды одинаково уровня . только Локо кубок возьмёт а Рубин ....в этом сезоне .обосрался..с таким баблом.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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