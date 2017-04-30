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Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рифат Жемалетдинов: будем так же работать, чтобы победить в последующих играх
Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов отметил важность победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России.
"Конечно, этот матч был очень важен для нас. После такой череды неудач появился лучик света. Выиграли у такого большого клуба, как "Локомотив". Это даст нам рывок вперед в оставшихся матчах. Будем так же работать, чтобы победить в последующих играх. Сильнее сплотились, потому что выхода другого не было. Не знаю, почему только сейчас получилось, мы в каждой игре стараемся. Хави Грасия сказал: "Молодцы, два выходных!", - цитирует Жемалетдинова официальный сайт "Рубина".
"Конечно, этот матч был очень важен для нас. После такой череды неудач появился лучик света. Выиграли у такого большого клуба, как "Локомотив". Это даст нам рывок вперед в оставшихся матчах. Будем так же работать, чтобы победить в последующих играх. Сильнее сплотились, потому что выхода другого не было. Не знаю, почему только сейчас получилось, мы в каждой игре стараемся. Хави Грасия сказал: "Молодцы, два выходных!", - цитирует Жемалетдинова официальный сайт "Рубина".
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