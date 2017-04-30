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Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
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Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Андрей Созин: у ЦСКА целых три ослабленных позиции, чем может воспользоваться "Спартак"
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА — "Спартак".
"Сегодняшний матч нужнее и важнее ЦСКА. Это первое дерби на новом стадионе, который точно будет заполнен, и атмосфера будет соответствующей. С точки зрения финансовой стабильности клубу необходимо попадание в Лигу чемпионов, и поэтому нужно набирать максимум очков в оставшихся матчах. Уверен, что по настрою и самоотдаче ЦСКА будет на высоте.
Но есть серьёзные опасения по поводу трёх позиций в составе "армейцев". Первая – это левый фланг, который работает со сбоями, либо не работает вовсе. Кастинг проходили Миланов, Щенников, Набабкин – ребята симпатичные и во всех отношениях положительные, но играют, увы, не на уровне. Другая проблема – это второй нападающий. На мой взгляд, ни Чалов, ни Оланаре пока не справляются с этой функцией. Наконец, возможное отсутствие Дзагоева. Без него ЦСКА может обыгрывать команды средней руки, но для победы над мотивированным и классным соперником по дерби команде очень нужен Дзагоев.
Не претендую на тренерскую экспертизу, но, наблюдая со стороны, могу сказать, что по всем компонентам ЦСКА может превзойти соперника, за исключением трёх перечисленных. Много это или мало, покажет игра", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Сегодняшний матч нужнее и важнее ЦСКА. Это первое дерби на новом стадионе, который точно будет заполнен, и атмосфера будет соответствующей. С точки зрения финансовой стабильности клубу необходимо попадание в Лигу чемпионов, и поэтому нужно набирать максимум очков в оставшихся матчах. Уверен, что по настрою и самоотдаче ЦСКА будет на высоте.
Но есть серьёзные опасения по поводу трёх позиций в составе "армейцев". Первая – это левый фланг, который работает со сбоями, либо не работает вовсе. Кастинг проходили Миланов, Щенников, Набабкин – ребята симпатичные и во всех отношениях положительные, но играют, увы, не на уровне. Другая проблема – это второй нападающий. На мой взгляд, ни Чалов, ни Оланаре пока не справляются с этой функцией. Наконец, возможное отсутствие Дзагоева. Без него ЦСКА может обыгрывать команды средней руки, но для победы над мотивированным и классным соперником по дерби команде очень нужен Дзагоев.
Не претендую на тренерскую экспертизу, но, наблюдая со стороны, могу сказать, что по всем компонентам ЦСКА может превзойти соперника, за исключением трёх перечисленных. Много это или мало, покажет игра", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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