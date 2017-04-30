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"Амкар" предложил Гаджиеву новый контракт

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что клуб предложил главному тренеру пермяков Гаджи Гаджиеву продлить контракт.

"Мы предложили новый контракт Гаджи Гаджиеву, и сейчас он над ним размышляет. Надеемся, всё разрешится уже в ближайшее время", - цитирует Резвухина "Чемпионат.сом".
Теги: Гаджиев Амкар Резвухин
Сегодня, 14:30
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