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Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
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Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
"Амкар" предложил Гаджиеву новый контракт
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что клуб предложил главному тренеру пермяков Гаджи Гаджиеву продлить контракт.
"Мы предложили новый контракт Гаджи Гаджиеву, и сейчас он над ним размышляет. Надеемся, всё разрешится уже в ближайшее время", - цитирует Резвухина "Чемпионат.сом".
"Мы предложили новый контракт Гаджи Гаджиеву, и сейчас он над ним размышляет. Надеемся, всё разрешится уже в ближайшее время", - цитирует Резвухина "Чемпионат.сом".
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