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Александр Мейтин: организация дерби была достаточно хорошей

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал организацию матча ЦСКА-"Спартак" (1:2) в двадцать шестом туре РФПЛ.

"Организация была достаточно хорошей. Матч такого накала, но серьезного ничего не увидел. Да, дымят, но, к сожалению, мы с этим пока боремся, но побороть целиком это трудно. Никаких нарушений, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, у нас не было, и все прошло достаточно нормально. Все службы сработали, и я считаю, что все было здорово организовано", - цитирует Мейтина "Р-Спорт".
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 21:33
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