Гаджи Гаджиев: я доволен тем, как выглядела команда, когда мы остались в меньшинстве

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды в матче против "Ростова" (0:1).



"Я доволен тем, как выглядела команда, когда мы остались в меньшинстве. Играли нормально, но судья передозировал поддержку "Ростову". Хозяевам помогают, но не в такой мере. Красная не деморализовала команду, просто в эпизоде с пропущенным мячом была индивидуальная ошибка, без которой Бухаров бы оказался в глубоком офсайде", - сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".