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Полиция после матча продержала болельщиков "Спартака" на стадионе почти 2 часа

Полиция задержала болельщиков "Спартака" на гостевом секторе после матча с ЦСКА (2:1), сообщает твиттер "Фратрии".

Правоохранительные органы продержали фанатов "красно-белых" на стадионе 1 час и 44 минуты после завершения матча.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 22:04
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Эх, зря, надо было выпустить.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: кандид (Сегодня, 22:07) #
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Надеюсь не на сухую попраздновали !!!!
Регистрация: 29.09.2016
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