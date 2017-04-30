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Владимир Маркин: фанатская трибуна ЦСКА могла сорвать матч

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин прокомментировал поведение болельщиков на матче ЦСКА-"Спартак" (1:2).

"Я находился на трибуне и смог почувствовать весь дискомфорт от такого поведения болельщиков. Судья останавливал матч, фанатская трибуна ЦСКА могла сорвать встречу, таким образом подложив свинью клубу. Устраивать такое пиротехническое шоу около своих ворот чревато помехой защитникам собственной команды и Акинфееву. Судья имел полное право остановить матч, потому что играть в дыму некомфортно и опасно для здоровья", - цитирует Маркина ТАСС.
Теги: ЦСКА Спартак
Вчера, 22:28
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(0)
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Когда же вступит в силу закон о болельщиков, что бы этих отморозков выявляли и на всю катушку...
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: Hitman (Вчера, 22:58) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ну так наказывайте как положено,а то привыкли только за счет Спартака харчеваться
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:40) #
  • +3
  •  (7)
online

тыщ на 500 их окуячьте, Гинер пусть по сусекам поскребёт smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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