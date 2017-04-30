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Полиция пресекла все попытки правонарушений на столичном дерби ЦСКА - "Спартак"
Столичная полиция не допустила серьезных правонарушений в ходе матча ЦСКА - "Спартак".
"Столичные полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами "ЦСКА" - "Спартак". Все попытки спровоцировать нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции" - сообщили ТАСС в ГУ МВД.
"Столичные полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами "ЦСКА" - "Спартак". Все попытки спровоцировать нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции" - сообщили ТАСС в ГУ МВД.
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