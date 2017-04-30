Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Полиция пресекла все попытки правонарушений на столичном дерби ЦСКА - "Спартак"

Столичная полиция не допустила серьезных правонарушений в ходе матча ЦСКА - "Спартак".

"Столичные полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами "ЦСКА" - "Спартак". Все попытки спровоцировать нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции" - сообщили ТАСС в ГУ МВД.
Теги: ЦСКА Спартак
Вчера, 23:08
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.