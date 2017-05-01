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Денис Глушаков: ждали, что Дзагоев не сыграет. Наигранный спектакль
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над ЦСКА (2:1) поделился мнением на вывод из состава армейцев Алана Дзагоева после предматчевой разминки.
"Сказали сначала, что играет, потом не играет. Мы ждали, что он не будет играть. Я думаю это так, специально устроили. Но мы на это не обратили внимания. Наигранный спектакль", - цитирует Глушакова "Спорт-Экспресс".
"Сказали сначала, что играет, потом не играет. Мы ждали, что он не будет играть. Я думаю это так, специально устроили. Но мы на это не обратили внимания. Наигранный спектакль", - цитирует Глушакова "Спорт-Экспресс".
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