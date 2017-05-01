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Денис Глушаков: ждали, что Дзагоев не сыграет. Наигранный спектакль

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над ЦСКА (2:1) поделился мнением на вывод из состава армейцев Алана Дзагоева после предматчевой разминки.

"Сказали сначала, что играет, потом не играет. Мы ждали, что он не будет играть. Я думаю это так, специально устроили. Но мы на это не обратили внимания. Наигранный спектакль", - цитирует Глушакова "Спорт-Экспресс".
Теги: Глушаков Спартак ЦСКА
Сегодня, 07:31
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7
(1)
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: interested
Хитрожопый ГАнчаренкА. laughing

на каждую хитрую жопу...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: interested (Сегодня, 09:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хитрожопый ГАнчаренкА. laughing
Регистрация: 18.10.2013
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:06) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
Спартак,- "Брут" для российского футбола,- убили интригу, пропал интерес... worried

наоборот.борьба смердов за 2-е место обостряется.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 09:04) #
  • 0
  •  (4)

Станиславский: "Не верю!".. Актёришки.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 08:53) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
joy капитан прям умыл!


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 08:17) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Клоуны sweat_smile

Хорошо, что на разминке рецидив не случился laughing


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 07:45) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Алания»
Спартак,- "Брут" для российского футбола,- убили интригу, пропал интерес... worried
Регистрация: 3.05.2015
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