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"Крылья Советов" поздравили Александра Глеба с 36-летием

"Крылья Советов" на официальном сайте поздравили с днём рождения полузащитника команды Александра Глеба.

"Сегодня 36 лет исполняется полузащитнику нашей команды и легенде белорусского футбола Александру Глебу. Футбольный клуб "Крылья Советов" от всей души поздравляет Александра с Днем рождения, желает ему крепкого здоровья, футбольного долголетия, счастья и семейного благополучия!", - говорится в поздравлении.
Теги: Глеб Крылья Советов
Сегодня, 16:11
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