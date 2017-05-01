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Стадион "Фишт" 15 мая планирует получить акт соответствия ФИФА

Стадион "Фишт" в Сочи планирует получить акт соответствия ФИФА 15 мая, сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

"Мы учли все замечания, сделанные после пятого инспекционного визита ФИФА, планируем получить акт соответствия 15 мая. Связано это по большей части с запуском системы Wi-Fi. Остальные работы почти выполнены, стадион готов на 98 процентов к проведению тестовых матчей и игр Кубка конфедераций", - цитирует Долуду ТАСС.
Сегодня, 19:24
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