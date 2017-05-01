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Кубок России выставят на стадионе "Фишт" в Сочи перед финальным матчем
Кубок России по футболу будет выставлен для посетителей на стадионе "Фишт" в Сочи перед финальным матчем турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.
"Кубок будет выставлен на стадионе с 16:00 до 17:45. Все желающие смогут сфотографироваться с трофеем", - уточнили в пресс-службе.
Финальный матч Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" состоится 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт", игра начнется в 18:45 мск.
"Кубок будет выставлен на стадионе с 16:00 до 17:45. Все желающие смогут сфотографироваться с трофеем", - уточнили в пресс-службе.
Финальный матч Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" состоится 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт", игра начнется в 18:45 мск.
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