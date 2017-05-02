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Илья Геркус: надеемся, что Миранчук ещё долго будет радовать болельщиков "Локомотива"

Президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мыслями в преддверии финала Кубка России против "Урала".

"Мы рассчитываем на 7-8 тысяч наших болельщиков. Миранчук? Надеемся, что он ещё долго будет радовать болельщиков клуба. Алексей любит забивать в финале Кубка, и я верю, что он сделает это и завтра. Игра с участием Лоськова? Такой матч в этом сезоне будет обязательно. Но когда – узнаете позже", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
Теги: Геркус Миранчук Локомотив
Сегодня, 00:13
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