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Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра? (1)
Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра? (1)
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"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара" (6)
"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара" (6)
Сергей Прядкин: заявление руководства ФК "Краснодар" сделано на эмоциях
Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал заявление "Краснодара", касающееся судейства матчей чемпионата России. Напомним, заявление клуб сделал сегодня утром – в нем перечислены ряд ошибок, которые, по мнению "быков", допустили арбитры в матчах команды Игоря Шалимова.
"На мой взгляд, заявление руководства ФК "Краснодар" сделано на эмоциях. Идет напряженная концовка чемпионата, клубы борются за каждое очко, в таблице идут практически ноздря в ноздрю. Что касается темы видеоповторов, мы затрагивали эту тему, клубы готовы на эксперимент. Но для этого необходимо пройти определенный путь, связанный с изменением правил игры в футбол. Мы поддержим такое обращение, если оно будет сделано. Необходимо внести изменения в правила, а это дело не одного дня. На заседании правления лиги гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг поднимал этот вопрос. Клубы выступили за видеоповторы", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
"На мой взгляд, заявление руководства ФК "Краснодар" сделано на эмоциях. Идет напряженная концовка чемпионата, клубы борются за каждое очко, в таблице идут практически ноздря в ноздрю. Что касается темы видеоповторов, мы затрагивали эту тему, клубы готовы на эксперимент. Но для этого необходимо пройти определенный путь, связанный с изменением правил игры в футбол. Мы поддержим такое обращение, если оно будет сделано. Необходимо внести изменения в правила, а это дело не одного дня. На заседании правления лиги гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг поднимал этот вопрос. Клубы выступили за видеоповторы", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
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