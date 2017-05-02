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Сергей Прядкин: заявление руководства ФК "Краснодар" сделано на эмоциях

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал заявление "Краснодара", касающееся судейства матчей чемпионата России. Напомним, заявление клуб сделал сегодня утром – в нем перечислены ряд ошибок, которые, по мнению "быков", допустили арбитры в матчах команды Игоря Шалимова.

"На мой взгляд, заявление руководства ФК "Краснодар" сделано на эмоциях. Идет напряженная концовка чемпионата, клубы борются за каждое очко, в таблице идут практически ноздря в ноздрю. Что касается темы видеоповторов, мы затрагивали эту тему, клубы готовы на эксперимент. Но для этого необходимо пройти определенный путь, связанный с изменением правил игры в футбол. Мы поддержим такое обращение, если оно будет сделано. Необходимо внести изменения в правила, а это дело не одного дня. На заседании правления лиги гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг поднимал этот вопрос. Клубы выступили за видеоповторы", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
Теги: Прядкин Краснодар
Сегодня, 19:49
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№2 Написал: Hitman (Сегодня, 20:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
под бомжеконей не нужно было прогибаться и физруков приглашать,глядишь и результаты были бы другими,каждый год оно и тоже в концовке,то еврокубки виноваты,то состав не тот, теперь судьи))
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В прошлом сезоне чемпионом должен был быть Ростов. В позапрошлом Краснодар. Им разными админресурсными методами объяснили, что они "попутали уаси". Просто у Ростова нет аналога Галицкого. Галицкий же запомнил и под момент международных чемпионатов начал отжигать.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
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