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Дмитрий Тарасов: было столкновение, но ничего страшного, это футбол, здесь играют мужики

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после победы над "Уралом" в финале Кубка России рассказал о столкновении в конце встречи.

"У меня в карьере было не так много больших матчей. Очень рад этому успеху. Всех болельщиков поздравляю с очередным титулом.

Было столкновение, но ничего страшного, это футбол, здесь играют мужики", - сказал Тарасов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Тарасов Локомотив Урал
Сегодня, 21:43
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(2)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ладно, Димок. От тебя прилетало больше игрокам Урала.
До чего же он всегда играет гряновато.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
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