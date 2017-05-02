Дмитрий Тарасов: было столкновение, но ничего страшного, это футбол, здесь играют мужики

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после победы над "Уралом" в финале Кубка России рассказал о столкновении в конце встречи.



"У меня в карьере было не так много больших матчей. Очень рад этому успеху. Всех болельщиков поздравляю с очередным титулом.



Было столкновение, но ничего страшного, это футбол, здесь играют мужики", - сказал Тарасов в эфире "Матч ТВ".