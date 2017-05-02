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Александр Тарханов: "Локомотив" имел преимущество над нами, команда у них более опытная
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился впечатлениями от прошедшего финального матча Кубка России с "Локомотивом" (0:2).
"Получилась боевая игра. "Локомотив" имел преимущество над нами, команда у них более опытная, два года назад они почти этим же составом завоевали Кубок. Груз ответственности давил на нас, поэтому в первом тайме были скованными. Ни к кому из подопечных не могу предъявить претензий по самоотдаче. Все двигались и боролись, но не все получалось в атакующих действиях. Вольностей "Локомотиву" мы не давали. Они били в основном со средних и дальних дистанций. Гол Игоря Денисова принес оппонентам победу. У нашего Владимира Ильина тоже были моменты при счете 0:1. К сожалению, не удалось", - цитирует Тарханова "Газета.ру".
"Получилась боевая игра. "Локомотив" имел преимущество над нами, команда у них более опытная, два года назад они почти этим же составом завоевали Кубок. Груз ответственности давил на нас, поэтому в первом тайме были скованными. Ни к кому из подопечных не могу предъявить претензий по самоотдаче. Все двигались и боролись, но не все получалось в атакующих действиях. Вольностей "Локомотиву" мы не давали. Они били в основном со средних и дальних дистанций. Гол Игоря Денисова принес оппонентам победу. У нашего Владимира Ильина тоже были моменты при счете 0:1. К сожалению, не удалось", - цитирует Тарханова "Газета.ру".
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