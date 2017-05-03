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Игорь Акинфеев: переживайте за детей своих, а не за мой антирекорд в Лиге чемпионов

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как реагирует на слова болельщиков команды по поводу своего антирекорда в Лиге чемпионов.

"Ко мне подходят болельщики ЦСКА и говорят: "Ну ты там не переживай за эту серию". Я говорю: "Ребят, вот вы взрослые же мужчины. Вы вообще адекватные?" Мне-то что переживать — я стараюсь делать свою работу. Иногда вот так вот получается — очередное испытание жизни. А у вас-то есть чем заняться? Дети есть? Вот и переживайте за детей своих, а не за антирекорд Акинфеева. Нормально всё, успокойтесь", - цитирует Акинфеева Rolling Stone.
Теги: Акинфеев
Сегодня, 00:01
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7
(1)
№7 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 00:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
В кои-то веки согласен с Акинфеевым!
Регистрация: 25.05.2013
№6 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 00:38) #
  • 0
  •  (2)

Прозвучало как угроза!!
Регистрация: 17.12.2015
№5 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 00:24) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видно что подгорает у него, но не от самой серии, ее он скорей всего внутренне пережил еще на 20-25 голах. А от того что об этом все говорят.
Ассоциативный ряд "ЦСКА - ЛЧ - Серия Айкенфлаева" уже прочно засел в мозг большинства болельщиков.
Но думаю что в следующем сезоне эта серия наконец закончится, имхо Ганчаренко ставит оборону получше Слуцкого.
Регистрация: 18.04.2010
№4 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 00:16) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Вы там сами без судеек смотрите не слейте как обычно, первым встречным днарям. Обидно будет, отсосать у кого-то уровня Аека, неправда ли? Плиз, не вылетайте сразу, а то антирекорд Акинфеева, по сравнению с вашим "сосем у днищ" покажется нереальным достижением.
Регистрация: 6.11.2011
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:14) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
подгорает, всё-таки


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Dragon (Сегодня, 00:11) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Ювентус»
"Ко мне подходят болельщики ЦСКА и говорят: "Ну ты там не переживай за эту серию". Я говорю: "Ребят, вот вы взрослые же мужчины. Вы вообще адекватные?

болельщик всегда прав,а если не прав смотри пункт 1.Если бы тебя не волновало это, ты бы так не реагировал на вопросы своих болельщиков,а твоя реакция показывает обратное,это не в ЧР дутые рекорды с Арсеналами и Уралами ставить,все твои рекорды и сухие серии до встречи с Глушаковым,Зе и Адриано,а это как известно похороны,а теперь еще и гол от Челинтано в домик будет сниться smile
Регистрация: 28.02.2017
№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:09) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Как бы Гарик не хорохорился, эта ситуация конечно задевает. Слишком не приличная и фантастическая цифра, перекрыть которую будет невозможно, но остановить уже пора. Пусть цска попадет в ЛЧ для них она нужнее с точки зрения денег, а Зенит пусть в ЛЕ пылит за такое безобразное судейство
Регистрация: 2.02.2012
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