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Роман Павлюченко: Ари поступил как го**о. Приехал в Россию и качает права

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко раскритиковал форварда "Локомотива" Ари после поражения в финале Кубка России (0:2).

– Ваши слова в микст-зоне – что это было?

– А вы посмотрите видео! Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно. Вот и все, понятно?

– Но вы назвали его…

– Я, конечно, перегорел! Напишите – г…о. Понимаю, хороший футболист, но вести себя как г…о нельзя. Вот и все. Он просто взял и ударил человека сзади по голове. Наказать за это надо. Пускай в Бразилию летит тогда.

– Эпизод начался с Фернандеша, что-то сказавшего Фидлеру – что именно?

– Не знаю, что он говорил. Я говорю именно об Ари, вот и все. Ему еще надо игр 15 (дисквалификации – прим.) дать, чтобы не играл вообще. Так делать нельзя. Можно говорить словами, но руку поднимать не имеет права, кто он такой?

Приехал в Россию и качает свои права! Так и напишите – он поступил, как г...о. Вот и все. До этого сказал грубо, но мне жалко Артема Фидлера, на которого он напал сзади и начал бить по голове. Кто он такой вообще? Пускай приедет в Екатеринбург и руки распустит, если он такой резкий.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Павлюченко Ари Локомотив Урал
Сегодня, 00:27
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(1)
№1 Написал: Crowley172 (Сегодня, 00:36) #
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Какой президент в урале такие и игроки
Регистрация: 15.10.2016
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