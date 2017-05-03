Роман Павлюченко: Ари поступил как го**о. Приехал в Россию и качает права

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко раскритиковал форварда "Локомотива" Ари после поражения в финале Кубка России (0:2).– А вы посмотрите видео! Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно. Вот и все, понятно?– Я, конечно, перегорел! Напишите – г…о. Понимаю, хороший футболист, но вести себя как г…о нельзя. Вот и все. Он просто взял и ударил человека сзади по голове. Наказать за это надо. Пускай в Бразилию летит тогда.– Не знаю, что он говорил. Я говорю именно об Ари, вот и все. Ему еще надо игр 15 (дисквалификации – прим.) дать, чтобы не играл вообще. Так делать нельзя. Можно говорить словами, но руку поднимать не имеет права, кто он такой?Приехал в Россию и качает свои права! Так и напишите – он поступил, как г...о. Вот и все. До этого сказал грубо, но мне жалко Артема Фидлера, на которого он напал сзади и начал бить по голове. Кто он такой вообще? Пускай приедет в Екатеринбург и руки распустит, если он такой резкий.