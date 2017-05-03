Роман Павлюченко: у урода Ари надо медаль забрать, он в "Краснодаре" был говном и сейчас ведет себя как тварь

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко рассказал о конфликте с игроками "Локомотива" Ари и Джефферсоном Фарфаном в финале Кубка России.– Фортуна была не на нашей стороне. Наверное, не суждено нам было выиграть.Так распорядился господь бог – нам залетело, а им нет. Посмотрите, еще и забили с рикошета. Не забей Денисов этот идиотский рикошет, могли бы и дотерпеть до серии пенальти.– Я заходил к судьям, показывал этот момент с этой дракой. У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит. Такие вещи недопустимы. Надо дисквалифицировать его пожизненно. Не только в Кубке, но и в чемпионате дать ему игр 15 за то, что он сделал. Он и в "Краснодаре" был таким же говном. И сейчас в "Локомотиве" Ари ведет себя как тварь. За это он должен быть наказан.– Я просто знаю, из-за чего Артем завелся. Знаю с самого начала ситуацию. Да, Артем начал распускать руки. Но когда Фарфан, который три дня в России, уже научился матом говорить за семью – на маму, на папу, так ведь тоже нельзя. Приехали в Россию и начинают качать права. Кто они такие? При этом я поздравлю "Локомотив", они заслужили сегодня победу.