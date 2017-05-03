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19:51
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
18:33
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (22)
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (22)
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА
Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о решении ЦСКА вернуть защитника Виктора Васина.
О словах Романа Павлюченко в адрес Ари
"Я содержу дворовую команду. Там такие слова звучат".
О Васине
"Купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА".
О том, почему не было аншлага на московском дерби
"Гинер и Бабаев не умеют продавать билеты".
"Спорт FM"
О словах Романа Павлюченко в адрес Ари
"Я содержу дворовую команду. Там такие слова звучат".
О Васине
"Купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА".
О том, почему не было аншлага на московском дерби
"Гинер и Бабаев не умеют продавать билеты".
"Спорт FM"
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