Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА

Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о решении ЦСКА вернуть защитника Виктора Васина.

О словах Романа Павлюченко в адрес Ари

"Я содержу дворовую команду. Там такие слова звучат".

О Васине

"Купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА".

О том, почему не было аншлага на московском дерби

"Гинер и Бабаев не умеют продавать билеты".

"Спорт FM"
Теги: Уткин Васин ЦСКА Уфа
Сегодня, 18:33
Напечатать
22
(7)
№22 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:04) #
  • +2
  •  (2)
online

Не стоит принижать нашу победу. Назвался лошадью - так вынимай.
Регистрация: 3.03.2007
№21 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Не надо Васина гномить. Это спартаковский игрок.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№20 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Про билеты не поспоришь, в точку ,а про уровень Уфы перебрал слегка, но то что Васин не тянет играть в командах первой тройки это точно
Регистрация: 2.02.2012
№19 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:49) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Bang-bang
Про

Кстати, Санчо... Ты снова с ранчо? Помнишь, я тебе говорил, что ник у тебя хороший, но Петухеев его не воспримет? А то вечно ему - БАНГ!.... А он дырку зашить не успевает, ему туда же опять БАНГ! Ну как в матче со Спартаком. Ник хороший, Банг-банг. Сохрани его. Санчо-с-ранчо stuck_out_tongue_winking_eye

Цитата: 4aMtu16pM
Васину помешало сразу выбить в поле мяч расположение Акинфеева

Когжа Петухеев руководил защитой? Игнаша нет - все, нет руководителя! А Васин - пацан, заменить не сможет, тем паче с петухом в воротах!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№18 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 19:30) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Васину помешало сразу выбить в поле мяч расположение Акинфеева, а делать угловой ему не хотелось. А так-то недооценил он возможности Зобнина отобрать мяч.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№17 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 19:28) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Эх Вася, Вася, всё меньше к тебе уважения за твой поганый язык! Совсем у тебя мозг жиром заплыл! По мне дак и Рома Павлюк грубо, но в принципе верно про Ари сказал, и Васин обыкновенный человек у которого случаются ошибки как и у всех. А ты всех обгадил, лучше просто ничего не говори вообще и к тебе лучше народ относится будет! Хотя тебе ведь пиар нужен, чтоб о тебе не забывали...


--------------------
ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
№16 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:22) #
  • -6
  •  (8)

Цитата: Bang-bang
не забывай, клоун.

Я лучше вспомню две последних встречи - наших... С вашей яшей. Попка не болит? stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№15 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 19:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Вася не заметил, что у коней другой тренер, и он перешёл из "Уфы" grinning


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№14 Написал: Bang-bang (Сегодня, 19:15) #
  • +3
  •  (9)

Sidhe,
Про 0-4 на закрытие арене не забывай, клоун.

А Васин переживёт, Вася Березуцкий бывало и автоголы в дерби забивал и ничего страшного smiley
Регистрация: 22.03.2017
№13 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 19:12) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
vlees......,
так он и так на 50% красно-белый был laughing


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№12 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:11) #
  • -9
  •  (9)

Цитата: Шмайхель
Ну игрок-то здесь ни при чём.

Да никто тут не при чем, даже оторвавшийся от смнтаны Пончик - не причем.. Просто ослам сделали "Банг-банг", а Васин ТЕПЕРЬ уже - лмдером быть не сможет - Пельмень сломал ЧЕЛОВЕКА


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 19:08) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Сказала канализационная утка.


--------------------
Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№10 Написал: vlees...... (Сегодня, 19:07) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bang-bang
Цитата: vlees......
Про билеты правильно:)

Мы же не барыги-спекулянты-промкоопера
торы laughing

Толстое чмо забыло, что ЦСКА Васина у Уфы не покупал laughing совсем мозги пропил жирный свиной гомосек

Господи о чем,над вашей цыской и Гинером вся страна ржет,просто побоялся что стадион будет красно-белый и устроил залупу с билетами,еще и ценник задрал expressionless
Регистрация: 27.04.2017
№9 Написал: Bang-bang (Сегодня, 19:05) #
  • +3
  •  (15)

Цитата: vlees......
Про билеты правильно:)

Мы же не барыги-спекулянты-промкоопера
торы laughing

Толстое чмо забыло, что ЦСКА Васина у Уфы не покупал laughing совсем мозги пропил жирный свиной гомосек
Регистрация: 22.03.2017
№8 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:02) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
у Зенита пару сезонов Брутальный тоже стоял от и до))
п.с. скамейка у ЦСКА - это дырка от бублика

Цитата: Sidhe
Если у него состава не хватает, то он именно - долбонавт, а не руководитель команды
Ну игрок-то здесь ни при чём..,мне сразу Сашка Филимонов вспомнился - одна ошибка в знаковом матче и вся карьера под откос и старые заслуги забылись..


--------------------
Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№7 Написал: vlees...... (Сегодня, 18:57) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Про билеты правильно:)
Регистрация: 27.04.2017
№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:52) #
  • -8
  •  (8)

Цитата: Шмайхель
весь чемпионат без замен провёл.


Если у него состава не хватает, то он именно - долбонавт, а не руководитель команды


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:48) #
  • -3
  •  (5)

а кроме толстого опойки ничего не нашлось
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:47) #
  • -12
  •  (14)

Полный абзац. Уася, а ты помнишь, ну к примеру.... Что Васин в ЦКГ приходил капитаном молодежкки, защ - и капитан. как?! Пельмень его сгнобил, но это другое, просто говном был гомосек и тренер Большого Театра, как его Збагоев звал!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:47) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
этот игрок , весь чемпионат без замен провёл.

у Зенита пару сезонов Брутальный тоже стоял от и до))
п.с. скамейка у ЦСКА - это дырка от бублика


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:43) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы"
Чересчур категорично и всего-то из-за одной явной, не вынужденной ошибки.., этот игрок , весь чемпионат без замен провёл.


--------------------
Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:38) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо было у Миллера попросить Дзюбу, он мастер продавать билеты, правда опыт есть только в трамвае, но и с этим бы справился.
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.