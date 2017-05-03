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РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве

Российский футбольный союз и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает ТАСС.

Заключение соглашения прошло в здании оргкомитета "Россия-2018" в Москве. Свои подписи поставили президент РФС Виталий Мутко и глава DFB Райнхард Гриндель. В октябре 2016 года подобное соглашение РФС заключил с Федерацией футбола Италии. Первый меморандум между РФС и DFB был заключен в 2012 году. Новое соглашение, как пояснил Мутко, предполагает еще более разностороннее сотрудничество.

"Он дает широкие перспективы для сотрудничества в плане обмена опытом, знаниями, в плане подготовки молодых талантливых игроков. У немцев есть большой опыт в этом. Также в меморандуме речь идет о подготовке судей", - сказал Мутко.
Сегодня, 19:29
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:00) #
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Ну немцы в совершенстве научатся......- как не надо делать...,))
Регистрация: 28.12.2015
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