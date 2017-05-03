Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
19:51
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
18:33
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (23)
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (23)
РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Российский футбольный союз и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает ТАСС.
Заключение соглашения прошло в здании оргкомитета "Россия-2018" в Москве. Свои подписи поставили президент РФС Виталий Мутко и глава DFB Райнхард Гриндель. В октябре 2016 года подобное соглашение РФС заключил с Федерацией футбола Италии. Первый меморандум между РФС и DFB был заключен в 2012 году. Новое соглашение, как пояснил Мутко, предполагает еще более разностороннее сотрудничество.
"Он дает широкие перспективы для сотрудничества в плане обмена опытом, знаниями, в плане подготовки молодых талантливых игроков. У немцев есть большой опыт в этом. Также в меморандуме речь идет о подготовке судей", - сказал Мутко.
Заключение соглашения прошло в здании оргкомитета "Россия-2018" в Москве. Свои подписи поставили президент РФС Виталий Мутко и глава DFB Райнхард Гриндель. В октябре 2016 года подобное соглашение РФС заключил с Федерацией футбола Италии. Первый меморандум между РФС и DFB был заключен в 2012 году. Новое соглашение, как пояснил Мутко, предполагает еще более разностороннее сотрудничество.
"Он дает широкие перспективы для сотрудничества в плане обмена опытом, знаниями, в плане подготовки молодых талантливых игроков. У немцев есть большой опыт в этом. Также в меморандуме речь идет о подготовке судей", - сказал Мутко.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.