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Юрий Семин: было бы правильно простить ребят за драку в финале Кубка России
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о массовой драке в финальном матче Кубка России с "Уралом", по итогом которой судья Алексей Николаев удалил четырёх игроков.
"Объяснил ли Ари, что с ним произошло в матче? С обеих сторон случились эмоции. Было бы правильно простить ребят. Финалы всегда получаются боевые и мощные, потому что такие игры многое определяют. А в той ситуации ничего страшного не вижу.
Что касается того, из-за чего на меня кричал президент "Урала" Григорий Иванов, то это тоже нормальная ситуация. Я его уважаю. Один из редких людей, который долго содержит клуб, добивается успеха за свои деньги. Он любит футбол. А ситуации случаются разные. Можно сказать, из-за ничего", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
"Объяснил ли Ари, что с ним произошло в матче? С обеих сторон случились эмоции. Было бы правильно простить ребят. Финалы всегда получаются боевые и мощные, потому что такие игры многое определяют. А в той ситуации ничего страшного не вижу.
Что касается того, из-за чего на меня кричал президент "Урала" Григорий Иванов, то это тоже нормальная ситуация. Я его уважаю. Один из редких людей, который долго содержит клуб, добивается успеха за свои деньги. Он любит футбол. А ситуации случаются разные. Можно сказать, из-за ничего", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
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