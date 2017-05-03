Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Семин: было бы правильно простить ребят за драку в финале Кубка России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о массовой драке в финальном матче Кубка России с "Уралом", по итогом которой судья Алексей Николаев удалил четырёх игроков.

"Объяснил ли Ари, что с ним произошло в матче? С обеих сторон случились эмоции. Было бы правильно простить ребят. Финалы всегда получаются боевые и мощные, потому что такие игры многое определяют. А в той ситуации ничего страшного не вижу.

Что касается того, из-за чего на меня кричал президент "Урала" Григорий Иванов, то это тоже нормальная ситуация. Я его уважаю. Один из редких людей, который долго содержит клуб, добивается успеха за свои деньги. Он любит футбол. А ситуации случаются разные. Можно сказать, из-за ничего", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив Урал
Сегодня, 21:26
Напечатать
16
(8)
№16 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
причем с распростронением на чемпионат

Ты дебил что-ли, или думаешь тем что подгорает?
При чем чемпионат, когда удаление было в кубке.
Да и не страшнее Ари вашего бразильца Улька, запиздeвшегося, что судья оскорбил его на расовой почве, а потом безнаказанно толкающий другого судью.
Цитата: sanyapytilin
Ари - подлый черт, бьющий в голову со спины.

Тогда в матче Сатурн - ЦСКА было еще больше подлецов, в том числе и со стороны ЦСКА.
Там все было по правилам, так ведь ?


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№15 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:46) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Наказать всех по полной, по русски, бессмысленно и беспощадно!


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№14 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:43) #
  • -2
  •  (2)
online

Интересно , что по этому скажут другие президенты и главные тренеры...понять и простить? Тогда в в принципе можно позволить всё....ну по махались ...ударили в лицо друг другу...но это же эмоции, зачем наказывать и дисквалифицировать ....ребята пожмут руки и разошлись, а как тогда высказывание Фидлера, А он сказал- думаю что Ари больше не приедет в Екатеринбург, а это прямая угроза ...которая уголовным кодексом наказывается.


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№13 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:39) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
простить всех кроме долбоёба ари


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№12 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 22:30) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Подонка.бьющего изподтишка ни в коем случае прощать нельзя,а остальных,получивших карточки наказать минимально.
Регистрация: 20.02.2013
№11 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 22:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Цитата: Skyline
неее. наказать. причем с распростронением на чемпионат

Не мечтай, чемпионата не коснётся и Ари сыграет против вас в последнем туре.

Дело не в том что кто то мечтает под шумок ослабить соперника. А в том что я за свои кровные, приехав на матч через пол страны, должен вместо красивой игры смотреть какой-то недокикбоксинг. Всем причастным продожительная дисква .
Регистрация: 12.07.2014
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:13) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Не мечтай, чемпионата не коснётся и Ари сыграет против вас в последнем туре.

эту мартышку в ебурге сломают.


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:58) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
неее. наказать. причем с распростронением на чемпионат

Не мечтай, чемпионата не коснётся и Ари сыграет против вас в последнем туре.
Регистрация: 29.10.2010
№8 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Почему фанатам драться нельзя, а футболистам можно?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№7 Написал: AVG Россия (Сегодня, 21:51) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
По году дисквы всем . Другие подумают, стоит ли эмоции таким образом выражать.
Регистрация: 18.11.2016
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:50) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Ари - подлый черт, бьющий в голову со спины.
Павлюченко - пи3длявый дурак, который с учетом опыта мог бы быть умнее и выражать свои мысли скромнее.
Прецедент создавать нельзя, наказать надо и очень строго...
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 21:46) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
При всём уважении, если гипотетически президент Урала Иванов при людно у края поля помял бы лицо Семину, то интересно, как бы Юрий Палыч после этого рассуждал?
Регистрация: 14.06.2015
№4 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:45) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Правильно всё Сёмин говорит. По штрафу с игрока и следующий сезон с чистого листа.
Регистрация: 10.10.2006
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:37) #
  • -3
  •  (5)

И талоны выдать...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:37) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
неее. наказать. причем с распростронением на чемпионат


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:29) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Понять и простить? И дать добро на подобные разборки? Ну нет...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.