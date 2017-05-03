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Василий Уткин: Ари с Павлюченко из одной пачки контрацептивов

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал слова нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала Кубка России (0:2).

"Мы любим Павлюченко, но не за то, что он умный. О таком Павлюченко мы не знаем. Ну наговорил человек, подумаешь, сорок бочек арестантов.

Они с Ари оба из одной пачки контрацептивов. У одного нет нервов, у другого – мозгов. Все нормально. Павлюченко – один из тех, кто хотел подрезать мне язык, но ничего страшного.

Ари заслуживает всяческого порицания, но то, что Рома не умеет выражать свои мысли во время невзгоды, это все знают", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Павлюченко Ари
Сегодня, 22:24
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3
(1)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:03) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У одного нет нервов,

Васёк уже запарил своими заумными оборотами речи.
Если разбираться глубже, то у Ари нету тормозов, а когда говорят что человек "без нервов", то это очень выдержанный человек.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:03) #
  • -2
  •  (2)
online

Видимо Вася ну так хорошо Ари знает , умный но не сдержанный , было не заметно как он в прыжке бил ...а между прочим ,при правильном попадании в весок ....Василий ,могло случится самое страшное , да просто летальный случай, подумай Вася на досуге, если бы тебя таким приёмом, то очень большой в объёме шкаф упал бы замертво.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 22:34) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Вася.а ты из другой? smile
Регистрация: 20.02.2013
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