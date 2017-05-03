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Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (40)
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (40)
Василий Уткин: Ари с Павлюченко из одной пачки контрацептивов
Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал слова нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала Кубка России (0:2).
"Мы любим Павлюченко, но не за то, что он умный. О таком Павлюченко мы не знаем. Ну наговорил человек, подумаешь, сорок бочек арестантов.
Они с Ари оба из одной пачки контрацептивов. У одного нет нервов, у другого – мозгов. Все нормально. Павлюченко – один из тех, кто хотел подрезать мне язык, но ничего страшного.
Ари заслуживает всяческого порицания, но то, что Рома не умеет выражать свои мысли во время невзгоды, это все знают", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
"Мы любим Павлюченко, но не за то, что он умный. О таком Павлюченко мы не знаем. Ну наговорил человек, подумаешь, сорок бочек арестантов.
Они с Ари оба из одной пачки контрацептивов. У одного нет нервов, у другого – мозгов. Все нормально. Павлюченко – один из тех, кто хотел подрезать мне язык, но ничего страшного.
Ари заслуживает всяческого порицания, но то, что Рома не умеет выражать свои мысли во время невзгоды, это все знают", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
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