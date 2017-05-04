Алексей Сорокин выступит с докладом о подготовке России к ЧМ-2018 на конгрессе ФИФА

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выступит с докладом о подготовке России к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира - 2018 на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА)."Я буду присутствовать на конгрессе ФИФА в Бахрейне и выступлю там с докладом о готовности страны к Кубку конфедераций и чемпионату мира", - сказал Сорокин.Конгресс ФИФА состоится в Манаме (Бахрейн) 11 мая.