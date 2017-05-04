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Вице-губернатор: подготовка стадиона "Фишт" к финалу Кубка России была проведена на высочайшем уровне
Вице-губернатор: подготовка стадиона "Фишт" к финалу Кубка России была проведена на высочайшем уровне
Алексей Сорокин выступит с докладом о подготовке России к ЧМ-2018 на конгрессе ФИФА
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выступит с докладом о подготовке России к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира - 2018 на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).
"Я буду присутствовать на конгрессе ФИФА в Бахрейне и выступлю там с докладом о готовности страны к Кубку конфедераций и чемпионату мира", - сказал Сорокин.
Конгресс ФИФА состоится в Манаме (Бахрейн) 11 мая.
ТАСС
"Я буду присутствовать на конгрессе ФИФА в Бахрейне и выступлю там с докладом о готовности страны к Кубку конфедераций и чемпионату мира", - сказал Сорокин.
Конгресс ФИФА состоится в Манаме (Бахрейн) 11 мая.
ТАСС
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