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Алексей Сорокин выступит с докладом о подготовке России к ЧМ-2018 на конгрессе ФИФА

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выступит с докладом о подготовке России к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира - 2018 на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

"Я буду присутствовать на конгрессе ФИФА в Бахрейне и выступлю там с докладом о готовности страны к Кубку конфедераций и чемпионату мира", - сказал Сорокин.

Конгресс ФИФА состоится в Манаме (Бахрейн) 11 мая.

ТАСС
Сегодня, 16:21
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